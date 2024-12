Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)

Immunoglobuline

Corticosteroidi e/o farmaci che inibiscono il sistema immunitario

Plasmaferesi

Le immunoglobuline (una soluzione che contiene molti anticorpi diversi ottenuti da un gruppo di donatori) possono essere somministrate in vena (per via endovenosa) oppure sotto la cute (per via sottocutanea). Possono alleviare i sintomi. Hanno meno effetti collaterali rispetto ai corticosteroidi e sono più facili da usare rispetto alla plasmaferesi. Tuttavia, una volta interrotto il trattamento, gli effetti benefici delle immunoglobuline potrebbero non durare altrettanto a lungo rispetto ai corticosteroidi.

I corticosteroidi come desametasone (somministrato per via orale o endovenosa) o metilprednisolone (somministrato per via endovenosa) possono alleviare i sintomi in alcuni soggetti con polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica.

Possono essere usati anche farmaci che inibiscono il sistema immunitario (immunosoppressori) come azatioprina o anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali sono anticorpi sintetici che sono rivolti a parti specifiche del sistema immunitario e le sopprimono.

Se la polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica è grave o progredisce rapidamente o se le immunoglobuline non sono efficaci, si può utilizzare la plasmaferesi (filtrazione del sangue per eliminare le sostanze tossiche, compresi gli anticorpi contro la guaina mielinica).

Le persone possono aver bisogno di un trattamento per mesi o anni.