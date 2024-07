Sudorazione eccessiva

La tossina botulinica di tipo A può essere iniettata direttamente nelle ascelle, nei palmi delle mani o sulla fronte, per disattivare i nervi che stimolano la sudorazione. Previene la sudorazione per circa 5 mesi, in base alla dose.

Queste iniezioni sono efficaci, ma possono causare debolezza muscolare e cefalea, sono dolorose e sono costose. Inoltre, il trattamento deve essere ripetuto 2 a 3 volte all’anno.

Dato che la tossina botulinica di tipo A può essere utilizzata solo per casi di eccessiva sudorazione ascellare, il suo uso in altre sedi potrebbe non essere coperto dall’assicurazione sanitaria.

La tossina botulinica di tipo A può essere applicata anche come crema. Questa può essere un’opzione terapeutica per alcuni soggetti.