Panoramica sulle disfunzioni cerebrali

Cause delle disfunzioni cerebrali

La disfunzione cerebrale localizzata è causata da disturbi a carico di un’area specifica del cervello, che comprendono:

La disfunzione cerebrale diffusa è causata da malattie che coinvolgono aree cerebrali estese, tra cui:

Disturbi che causano anomalie metaboliche, come bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia) o bassi livelli di ossigeno nel sangue (ipossia, solitamente dovuta a una malattia polmonare o cardiaca o, spesso, ad arresto cardiaco o respiratorio)

Infezioni, quali meningite ed encefalite

Pressione arteriosa molto alta o molto bassa

Disturbi che colpiscono i vasi sanguigni, come vasculite (infiammazione dei vasi sanguigni)

Un tumore diffusosi a varie aree del cervello o ai tessuti che ricoprono il cervello e il midollo spinale (meningi)

Patologie che causano la degenerazione progressiva del cervello, come la malattia di Alzheimer e altre forme di demenza

La disfunzione cerebrale diffusa può anche essere determinata da malattie che si manifestano in aree specifiche del cervello se causano edema o compressione su una vasta zona cerebrale. Questi disturbi includono:

Ascessi cerebrali

Vasti tumori cerebrali

Traumi cranici gravi o chiusi

Il COVID-19 è principalmente una malattia respiratoria, ma può anche colpire molti organi dell’organismo, compreso il cervello. Il virus che provoca il COVID-19 può causare una disfunzione cerebrale diffusa, portando alla comparsa di problemi al sistema nervoso (neurologici) e di salute mentale. Alcuni di questi problemi possono persistere dopo la guarigione dalla malattia acuta.

Alcuni farmaci, tra cui oppiacei (narcotici), alcuni sedativi (come benzodiazepine e barbiturici) e antidepressivi, causano una disfunzione cerebrale diffusa nel caso in cui il paziente sia sensibile agli effetti collaterali (come gli anziani) o quando il livello del farmaco nel sangue sia troppo elevato.