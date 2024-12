(sindrome di Wernicke-Korsakoff)

L’encefalopatia di Wernicke causa perdita di equilibrio, deambulazione barcollante, problemi di movimento degli occhi, confusione e sonnolenza.

La sindrome di Korsakoff può causare inizialmente una grave perdita di memoria per gli eventi recenti. I ricordi degli eventi passati più distanti sembrano meno compromessi. Le persone possono quindi interagire socialmente e conversare in modo coerente sebbene non ricordino ciò che è avvenuto nei giorni, mesi, anni o perfino nei minuti precedenti. Tendono a inventare (confabulare) piuttosto che ad ammettere di non poter ricordare. Dal momento che non riescono a ricordare le cose che hanno fatto di recente, potrebbero non stancarsi mai di leggere e rileggere la loro rivista preferita, per esempio.