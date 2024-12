Disfunzioni cerebrali correlate al COVID-19

Valutazione medica

Esami per altre cause

Per valutare i sintomi psicologici e/o neurologici dovuti a COVID-19 (o ad altre cause), si ricorre alla risonanza magnetica per immagini (RMI) o alla tomografia computerizzata (TC) del cervello. Questi esami possono rilevare un edema cerebrale, tumori o infezioni cerebrali e altre anomalie. Vengono eseguiti degli esami del sangue e delle urine per controllare la presenza disturbi metabolici e infezioni. Vengono eseguiti degli esami neuropsicologici per valutare i problemi cognitivi e comportamentali.

Nei soggetti affetti da COVID, i medici usano gli stessi criteri specifici utilizzati per altri soggetti per la diagnosi di disturbi dell’umore (come la depressione), disturbi d’ansia e DPTS. Per identificare depressione, disturbi d’ansia, disturbi del sonno, DPTS e affaticamento, vanno utilizzati strumenti di screening standard. Nei soggetti con problemi cognitivi che persistono dopo la risoluzione dell’infezione iniziale potrebbero essere necessarie valutazioni neuropsicologiche più specifiche.