Valutazione medica

Risonanza magnetica per immagini

I medici diagnosticano solitamente l’amnesia globale transitoria principalmente in base ai sintomi. Inoltre, eseguono degli esami per individuare eventuali altre cause di amnesia improvvisa:

Emocromo completo per verificare la presenza di altri possibili disturbi dell’amnesia

Esami del sangue per alcolemia e disturbi della coagulazione

Analisi delle urine per sostanze illegali

Risonanza magnetica per immagini (RMI) del cervello

Poiché una crisi convulsiva nel lobo temporale può temporaneamente compromettere la memoria, i medici possono effettuare un’elettroencefalografia (EEG) per controllare eventuali anomalie dell’attività elettrica cerebrale, che suggeriscano una crisi convulsiva.

Subito dopo un episodio di amnesia globale transitoria, la RMI non mostra anomalie specifiche. Tuttavia, dopo qualche giorno, la RMI può evidenziare dei minuscoli puntini in una zona del cervello che è importante per la formazione e il recupero dei ricordi (l’ippocampo). Le macchie possono rappresentare piccole aree in cui il flusso sanguigno è ridotto, indicando una possibile causa dell’amnesia.

Se gli episodi amnesici transitori si ripresentano, si può eseguire una valutazione più approfondita.