Sindrome di Tourette e altri disturbi da tic nei bambini e negli adolescenti

Prima di un tic, può essere avvertita l’urgenza del tic stesso, una sensazione simile alla necessità di starnutire o grattarsi per il prurito. La tensione si accumula, in particolare nella parte del corpo interessata. Facendo sfogare il tic si prova un breve sollievo.

Il tic può essere spesso rimandato per alcuni secondi o minuti ma solo con difficoltà e sforzo coscienti. Di solito, l’urgenza di dare sfogo al tic diventa infine irresistibile. Provare a controllare i tic è spesso difficile, in particolare nei periodi di stress emotivo. Lo stress e la stanchezza possono peggiorare i tic. Tuttavia spesso i tic peggiorano quando il corpo è rilassato, ad esempio mentre si guarda la TV. Richiamando l’attenzione su un tic, in particolare con i bambini, può provocarne il peggioramento. Solitamente i tic non si manifestano nel sonno e raramente interferiscono con la coordinazione. I tic possono ridursi quando i soggetti sono concentrati su un’attività, ad esempio scolastica o di lavoro o quando si trovano in un ambiente non familiare.

Le persone con tic gravi, in particolare la sindrome di Tourette possono avere difficoltà funzionali e avvertire forte ansia in contesti sociali. Nel passato erano evitati, isolati o anche ritenuti posseduti dal demonio. Possono diventare impulsivi e aggressivi e comportarsi in modi autodistruttivi.

I bambini con grave disturbo da tic o con la sindrome di Tourette hanno maggiori probabilità di sviluppare altre patologie come il DOC, l’ADHD e/o problemi di apprendimento. Tali problemi sembrano scaturire dalle anomalie cerebrali responsabili dei tic e della sindrome di Tourette. Tuttavia, quando il disturbo da tic è grave, gli stress straordinari collegati al vivere con il disturbo possono causare il peggioramento dei problemi stessi.

I tic tendono ad essere simili in un dato momento, ma variano in tipologia, intensità e frequenza nel tempo. Spesso hanno un inizio improvviso ed esagerato. Possono verificarsi più volte in un’ora, fino a quasi scomparire per molti mesi.