Puntura lombare e analisi del liquido cerebrospinale

A volte coltura e analisi di sangue, altri liquidi corporei o feci

I medici sospettano la meningite quando il paziente soffre di cefalea, febbre e rigidità nucale. Cercano allora di determinare la presenza di meningite e se essa è causata da batteri (forma della malattia che richiede un trattamento immediato) o da un virus. La meningite virale è più probabile quando i sintomi sono meno gravi.

Per ottenere un campione di liquido cerebrospinale, viene eseguita una puntura lombare (rachicentesi). Tuttavia, se il medico sospetta che la pressione all’interno del cranio sia aumentata, può innanzitutto eseguire una TC o una RMI per ricercare le cause dell’aumento della pressione (come ad esempio un tumore o un’altra massa all’interno del cervello). L’esecuzione di una puntura lombare quando la pressione all’interno del cranio è aumentata può causare un disturbo potenzialmente letale detto ernia cerebrale. Dopo che la pressione all’interno del cranio è stata ridotta o se non viene rilevata alcuna massa, si esegue la puntura lombare.

Il campione di liquido cerebrospinale viene inviato in laboratorio per la valutazione e le analisi. Vengono determinati i livelli glicemico e delle proteine nonché il numero e il tipo di globuli bianchi nel liquido. Il liquido viene quindi sottoposto a coltura per verificare la presenza di batteri ed escludere o confermare la meningite batterica. Il liquido non viene di solito sottoposto a coltura per i virus poiché tale procedura è tecnicamente difficile.

La tecnica di reazione a catena della polimerasi (PCR), che produce molte copie di un gene, viene utilizzata per identificare gli enterovirus, gli herpes virus (come l’HSV e il virus varicella-zoster) e alcuni altri virus. I medici sottopongono a esame anche il liquido cerebrospinale per verificare la presenza di anticorpi a determinati virus. Ad esempio, rilevare anticorpi contro il virus del Nilo occidentale nel liquido cerebrospinale indica l’infezione da questo virus.

A volte i medici prelevano anche un campione di sangue, di secrezioni nasali o faringee per le analisi colturali, l’esame e/o, se disponibile, la PCR. L’HIV può essere diagnosticata sulla base dei risultati dei test degli anticorpi e dei test di PCR. I livelli di anticorpi per altri virus vengono misurati e talvolta nuovamente misurati alcune settimane dopo. L’aumento del livello di anticorpi per un virus particolare indica che tale virus ha causato un’infezione recente ed è quindi probabilmente la causa della recente meningite.