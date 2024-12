La meningite è un’infezione del sottile strato di tessuto che ricopre il cervello e il midollo spinale. Tale strato di tessuto è noto come meningi. Nella meningite virale, l’infezione è causata da un virus. La meningite virale non è solitamente pericolosa come la meningite causata da batteri (meningite batterica).

La meningite virale inizia generalmente con febbre, malessere, cefalea e dolori muscolari

In seguito, la cefalea peggiora e si può manifestare rigidità del collo

Il medico sospetta la meningite virale in base ai sintomi e ai risultati della puntura lombare

Se la meningite è causata da HIV o da herpesvirus, il trattamento prevede la somministrazione di farmaci contro quei virus, tuttavia non esistono farmaci per trattare la maggior parte delle meningiti virali

La maggior parte dei soggetti colpiti da meningite virale migliora nel giro di qualche settimana