La meningite ricorrente può anche essere causata da condizioni non infettive (vedere la tabella Alcune cause della meningite non infettiva), come l’utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o di un altro farmaco. Se un episodio di meningite era dovuto a un farmaco, essa può recidivare se il soggetto assume nuovamente tale farmaco.

Anche la meningite causata dalla rottura di una cisti cerebrale può recidivare. Queste cisti vengono diagnosticate tramite RMI del cervello e/o del midollo spinale, oppure, se l’RMI non è disponibile, tramite TC.