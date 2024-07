Meningite subacuta e cronica

Solitamente la meningite subacuta o cronica è causata da un’infezione e molti microrganismi la possono provocare. I più importanti comprendono:

il batterio responsabile della tubercolosi ( Mycobacterium tuberculosis )

il batterio responsabile della malattia di Lyme ( Borrelia burgdorferi )

miceti, tra cui Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum e blastomiceti

I batteri che causano tubercolosi provocano una forma di meningite cronica detta meningite tubercolare. La meningite tubercolare può svilupparsi rapidamente o gradualmente. La meningite può manifestarsi quando il soggetto viene infettato per la prima volta. Oppure i batteri possono restare nell’organismo in uno stato inattivo e riattivarsi in seguito, causando la meningite. I batteri possono essere riattivati quando i soggetti vengono trattati con farmaci che sopprimono il sistema immunitario (come inibitori del fattore di necrosi tumorale quali infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab e etanercept).

Fino all’8% di bambini e alcuni adulti con malattia di Lyme contraggono la meningite. La meningite dovuta alla malattia di Lyme può essere acuta o cronica. In genere, ha un esordio più lento della meningite virale acuta.

La causa più comune di meningite cronica nell’emisfero occidentale è rappresentata dal

Cryptococcus neoformans (che causa la criptococcosi)

Questi miceti provocano più facilmente la meningite nelle persone il cui sistema immunitario è indebolito da disturbi come l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o l’AIDS oppure che assumono farmaci che sopprimono il sistema immunitario. I sintomi della meningite dovuta al Cryptococcus neoformans esordiscono gradualmente e in modo subdolo, e possono andare e venire.

Meno frequentemente, la meningite cronica è causata da:

altri batteri (come quelli che causano la sifilide)

miceti quali il Coccidioides immitis (che causa la coccidioidomicosi)

parassiti quali il protozoo Toxoplasma gondii (che causa la toxoplasmosi), generalmente in persone con infezione da HIV o AIDS

virus come l’HIV e gli enterovirus

La meningite cronica è diffusa tra i soggetti affetti da infezione da HIV. La meningite può essere causata dall’infezione da HIV. Ma anche molti altri organismi (tra cui Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis e vari miceti) possono causare la meningite cronica nei soggetti con infezione da HIV.

Anche certi disturbi che non sono infezioni possono provocare meningite cronica. Tra questi troviamo:

Anni fa alcune persone hanno sviluppato una meningite micotica cronica dopo la somministrazione di metilprednisolone (un corticosteroide) come iniezione nello spazio intorno al midollo spinale (chiamata iniezione epidurale) nella regione lombare (per esempio, per alleviare la sciatica). In tutti questi casi, il farmaco non era stato preparato utilizzando tecniche sterili. I sintomi includono cefalea, stato confusionale, nausea e/o febbre. La maggior parte dei pazienti riscontra rigidità nucale, ma circa un terzo non accusa questo sintomo. I sintomi possono manifestarsi fino a 6 mesi dopo l’iniezione. I soggetti che presentano uno qualsiasi di questi sintomi durante le settimane o i mesi successivi all’iniezione di corticosteroidi nella schiena dovrebbero contattare il medico.

Occasionalmente, la meningite cronica persiste per mesi o addirittura anni, ma non viene identificato alcun organismo, e non comporta il decesso. Questo tipo di meningite è denominato meningite idiopatica cronica. Il trattamento con farmaci antimicotici o corticosteroidi non aiuta. Tuttavia, alcune persone affette da meningite idiopatica cronica alla fine guariscono senza trattamento.