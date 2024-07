Il rigurgito della valvola mitrale può manifestarsi improvvisamente in seguito a endocardite infettiva, un’infezione batterica della valvola, oppure a causa di una lesione della valvola o delle relative strutture di supporto. La valvola o le relative strutture di supporto possono essere danneggiate da un attacco cardiaco, una coronaropatia o debolezza dei tessuti delle strutture (degenerazione mixomatosa).

Più spesso, tuttavia, il rigurgito mitralico si manifesta lentamente in seguito a un deterioramento graduale della valvola (causato da prolasso della valvola mitrale o cardiopatia reumatica) o alla dilatazione del ventricolo sinistro, che allarga la valvola e le impedisce di chiudersi correttamente. Questa dilatazione è causata da un attacco cardiaco o un’altra patologia che indebolisce il muscolo cardiaco (come una cardiomiopatia).

La febbre reumatica, una patologia infantile che insorge in alcuni casi dopo una faringite streptococcica non trattata o dopo la scarlattina, era in passato una delle cause più comuni di rigurgito mitralico. Oggi però, la febbre reumatica è rara in Nord America, Europa Occidentale e in altre regioni in cui viene fatto largo uso di antibiotici al fine di trattare le infezioni come quelle da streptococco. In queste regioni, la febbre reumatica rappresenta una causa comune di rigurgito mitralico solo tra gli anziani che non hanno potuto avvalersi della terapia antibiotica in giovane età e nei soggetti giovani che sono emigrati da aree in cui l’uso di antibiotici non è diffuso. In queste regioni, la febbre reumatica è ancora comune e ancora di frequente causa stenosi o rigurgito mitralico, a volte anche oltre dopo 10 anni dall’infezione iniziale. Attacchi ripetuti di febbre reumatica accelerano il processo di deterioramento valvolare.