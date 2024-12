Trattamento della patologia di base

A volte riparazione o sostituzione valvolare

L’insufficienza tricuspidale, quando lieve, richiede generalmente un trattamento minimo o nullo. Tuttavia, la patologia preesistente, come l’enfisema, l’ipertensione polmonare, la stenosi della valvola polmonare o le alterazioni del lato sinistro del cuore, è verosimilmente da trattare. Inoltre è necessario trattare la fibrillazione atriale e l’insufficienza cardiaca.

Raramente si ricorre all’intervento chirurgico per riparare o sostituire la valvola tricuspide, a meno che il rigurgito non sia grave oppure non sia necessario anche un intervento chirurgico a un’altra valvola cardiaca (ad esempio sostituzione della valvola mitrale). L’intervento chirurgico potrebbe prevedere l’impianto di un anello, che viene suturato per ridurre le dimensioni dell’orifizio valvolare, per riparare la valvola o per sostituirla con una protesi valvolare.