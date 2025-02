Stenosi della valvola polmonare

Valvuloplastica con palloncino

Nei pazienti con sintomi e/o grave stenosi rilevata con ecocardiografia, si può optare per la valvuloplastica con palloncino. In questa procedura, la valvola viene dilatata attraverso un catetere dotato di un palloncino sulla punta che viene introdotto in una vena e fatto progredire fino al cuore. Una volta giunto a livello della valvola, il palloncino viene gonfiato, con conseguente separazione delle cuspidi valvolari. In rari casi, la valvola polmonare viene sostituita con una valvola bioprotesica.