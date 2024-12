Infezioni, attacco cardiaco e altri problemi di salute, come lupus e cancro, causano pericardite acuta

Può insorgere febbre e dolore toracico intenso, ma alcuni soggetti non presentano alcun sintomo

Per diagnosticare la pericardite acuta, i medici eseguono un ecocardiogramma

Per trattarla, i medici prescrivono farmaci per ridurre il dolore e il gonfiore e possono ricoverare il paziente in ospedale