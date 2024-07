Il medico si informa sui sintomi e i segnali d’allarme ed esamina il paziente. Se chiaramente il problema è innocuo, il medico attende per vedere se il gonfiore scompare. Altrimenti, prescrive degli esami in base a quali ritiene siano le possibili cause dell’ingrossamento dei linfonodi. Tali esami possono includere:

Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini, come radiografie o TC (tomografia computerizzata)

Biopsia dei linfonodi, se il gonfiore dura più di 3 o 4 settimane

Test cutaneo per la tubercolosi

Esami del midollo osseo per leucemia (tumore dei globuli bianchi)