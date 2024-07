Tipi di medicina alternativa e complementare

Le tecniche mente-corpo si fondano sulla teoria per cui i fattori mentali ed emotivi possono influenzare il benessere fisico. Per preservare lo stato di salute e prevenire o curare le malattie, vengono utilizzati metodi comportamentali, psicologici, sociali e spirituali.

Vista l’abbondanza di prove scientifiche a sostegno dei vantaggi delle tecniche mente-corpo, molti di questi approcci oggi sono divenuti prevalenti. Per esempio, le seguenti tecniche vengono utilizzate nel trattamento di dolore cronico, coronaropatia, cefalea, insonnia e sintomi menopausali, e anche come ausili durante il parto:

Queste tecniche sono utilizzate anche per aiutare le persone ad affrontare i sintomi correlati alla malattia e al trattamento, in particolare persone affette da tumore, e per aiutarle a prepararsi a un intervento chirurgico.