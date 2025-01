Présentation des infections virales

Wadsworth Center, New York State Department of Health

Un virus est composé d’acide nucléique, ADN ou ARN, entouré d’une membrane protéique. Il nécessite une cellule vivante dans laquelle il se multiplie. Une infection virale peut entraîner un spectre de symptômes allant de l’absence de symptômes manifestes à une maladie sévère.

La transmission des virus se fait par ingestion ou inhalation, par piqûre ou morsure d’insecte, par contact sexuel, ou par voie congénitale (d’une personne enceinte au fœtus).

En général, les infections virales impliquent le nez, la gorge et les voies aériennes supérieures, ou des systèmes tels que les systèmes nerveux, gastro-intestinal et reproducteur.

Le diagnostic repose sur la symptomatologie, les tests sanguins et les cultures, ou l’examen des tissus infectés.

Des médicaments antiviraux peuvent interférer au niveau de la reproduction des virus ou renforcer la réponse immune du patient vis-à-vis de l’infection virale.

Un virus est un micro-organisme infectieux (beaucoup plus petit qu’un champignon ou qu’une bactérie) qui doit envahir une cellule vivante pour se reproduire (réplication). Il s’attache à une cellule (appelée cellule hôte), y pénètre et y libère son ADN ou son ARN. L’ADN ou l’ARN d’un virus constitue le code génétique contenant l’information nécessaire à sa réplication. Le matériel génétique viral prend le contrôle de la cellule hôte et l’oblige à répliquer le virus. C’est généralement parce que le virus bloque ses fonctions normales que la cellule infectée meurt. Quand la cellule hôte infectée meurt, elle libère de nouveaux virus, qui vont infecter d’autres cellules.

Les virus sont classés en deux groupes : les virus à ADN ou les virus à ARN, selon qu’ils utilisent l’ADN ou l’ARN pour se répliquer. Les virus à ADN comprennent les herpèsvirus. Les virus à ARN comprennent le SARS-CoV2, qui provoque le COVID-19. Les virus à ARN comprennent également les rétrovirus, tels que le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Les virus à ARN, en particulier les rétrovirus, ont tendance à muter, ce qui signifie que l’ensemble des instructions génétiques qui contiennent toutes les informations dont le virus a besoin pour fonctionner peuvent changer au fur et à mesure que le virus se propage.

Certains virus ne tuent pas les cellules qu’ils infectent, mais en perturbent le fonctionnement. Parfois, la cellule infectée perd le contrôle de la division cellulaire normale, et devient cancéreuse.

Certains virus, comme le virus de l’hépatite B et le virus de l’hépatite C, peuvent provoquer des infections chroniques. L’hépatite chronique peut durer des années, voire des dizaines d’années. Chez un grand nombre de personnes, l’hépatite chronique est assez légère et ne provoque pas de dommages hépatiques significatifs. Chez certaines personnes cependant, elle entraîne une cirrhose (fibrose grave du foie), une insuffisance hépatique et, parfois, un cancer du foie.

Le saviez-vous ?

Un virus n’infecte généralement qu’un type de cellule particulier. Par exemple, le virus du rhume n’infecte que les cellules du tractus respiratoire supérieur. De plus, la plupart des virus n’infectent qu’un petit nombre d’espèces de plantes ou d’animaux. D’autres n’infectent que l’homme.

De nombreux virus infectent fréquemment les nourrissons et les enfants ainsi que les personnes âgées.

Différents types d’infections virales Les infections des voies respiratoires supérieures (infections du nez, de la gorge, des voies respiratoires supérieures et des poumons) sont probablement les infections virales les plus fréquentes. Les infections des voies respiratoires supérieures comprennent le mal de gorge, la sinusite, et le rhume. D’autres infections respiratoires virales comprennent la grippe, la pneumonie et les coronavirus, y compris le SARS-CoV-2 (virus responsable du COVID-19). Chez les jeunes enfants, les virus sont également responsables du croup (qui est une inflammation des voies respiratoires supérieures et inférieures, aussi appelée laryngite aiguë sous-glottique) ou d’infections des voies respiratoires inférieures (bronchiolite). Les infections respiratoires sont beaucoup plus susceptibles d’être responsables de symptômes sévères chez l’enfant, les personnes âgées et les patients atteints de pathologies pulmonaires ou cardiaques. Les virus respiratoires se transmettent généralement de personne à personne par contact avec des gouttelettes respiratoires infectées. D’autres virus infectent d’autres régions spécifiques de l’organisme : Tractus digestif : Les infections du tractus digestif, comme la gastro-entérite, sont généralement produites par des virus, comme les norovirus et les rotavirus.

Foie : Ces infections provoquent des hépatites.

Système nerveux : Certains virus, comme le virus de la rage et le virus du Nil occidental, infectent le cerveau, produisant une encéphalite. D’autres infectent la couche de tissu qui recouvre le cerveau et la moelle épinière (méninges), entraînant une méningite.

Peau : Les infections virales qui ne touchent que la peau provoquent parfois l’apparition de verrues ou d’autres imperfections. Nombre de virus qui touchent d’autres parties de l’organisme, comme le virus de la varicelle, provoquent également une éruption cutanée.

Placenta et fœtus : Certains virus, comme le virus Zika, le virus de la rubéole et le cytomégalovirus, peuvent infecter le placenta et le fœtus chez les femmes enceintes. Certains virus affectent de nombreux systèmes physiologiques. Parmi ces virus figurent les entérovirus (comme les virus Coxsackie et les échovirus) et les cytomégalovirus.

Propagation des virus Les virus peuvent se transmettre de multiples façons. Ils peuvent être Avalés

Inhalés

Transmis par l’intermédiaire des piqûres d’insectes, comme les moustiques, certaines mouches qui piquent, ou les tiques

Transmis par voie sexuelle (voir Infections sexuellement transmissibles)

Transmis au cours d’une transfusion de sang contaminé

Propagation congénitale pendant la grossesse De nouveaux virus humains se développent parfois à partir de virus qui affectent généralement les animaux (par exemple, le SARS-CoV et le SARS-CoV-2). Cela se produit lorsque l’animal hôte infecté est en contact étroit avec des êtres humains sensibles. Nombre de virus qui n’étaient autrefois présents que dans quelques régions du monde se propagent aujourd’hui. Ces virus comprennent le virus du chikungunya, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le virus de l’encéphalite japonaise, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus du Nil occidental, le virus de la rivière Ross, le virus Zika et le virus Louping Ill. Ces virus se propagent en partie parce que le changement climatique permet aux moustiques ou aux tiques qui transmettent ces virus de vivre dans de nouvelles régions. Par ailleurs, les voyageurs peuvent être infectés, puis retourner chez eux et être piqués par un moustique qui transmet le virus à d’autres personnes.

Les défenses contre les virus L’organisme possède plusieurs mécanismes de défense contre les virus : Les barrières physiques, comme la peau, qui empêchent une pénétration facile

Les défenses immunitaires de l’organisme, qui attaquent le virus Une fois qu’il a pénétré dans l’organisme, le virus déclenche les défenses immunitaires de celui-ci. Les défenses de l’organisme débutent par la reconnaissance par des globules blancs, comme les lymphocytes et les monocytes, des virus ou des cellules infectées, dans le but de les attaquer et de les détruire. Si l’organisme survit à l’attaque du virus, certains globules blancs se souviennent des agents envahisseurs et sont capables de répondre plus rapidement et plus efficacement à une nouvelle infection par ce même virus. Cette réponse est appelée l’immunité. L’immunité peut également être obtenue par vaccination.

Virus et cancer Certains virus modifient l’ADN de leurs cellules hôtes de telle façon que cela favorise le développement d’un cancer. Certains virus, comme les herpèsvirus et le VIH, laissent leur matériel génétique dans la cellule hôte, où ils demeurent sous forme inactive (en sommeil) pendant une longue période (infection latente). À la suite d’une perturbation de la cellule, le virus peut reprendre sa réplication et être responsable de maladies. Seuls quelques virus sont connus comme étant responsables de tumeur, mais d’autres le sont probablement aussi. Tableau Virus et cancer : un lien Tableau

Diagnostic des infections virales Examen clinique

Dans le cas d’infections qui surviennent lors d’épidémies, la présence de cas similaires

Pour certaines infections, analyses de sang et cultures Les infections virales courantes (comme la rougeole, la rubéole ou la varicelle) peuvent être diagnostiquées sur la base des symptômes. Pour les infections survenant au cours d’épidémies (comme la grippe), la présence d’autres cas similaires peut aider le médecin à diagnostiquer une infection particulière. Le diagnostic de laboratoire est important pour faire la différence entre les différents virus qui entraînent des symptômes similaires, tels que le virus COVID-19 (SARS-CoV-2) et le virus de la grippe. Pour les autres infections, on peut réaliser des tests sanguins et des cultures (croissance en laboratoire des micro-organismes à partir d’échantillons de sang, de liquides biologiques ou d’un autre matériel prélevé sur la zone infectée). Les techniques de PCR (amplification en chaîne par polymérase) peuvent être utilisées pour fabriquer un grand nombre de copies du matériel génétique viral. Les techniques de PCR permettent aux médecins d’identifier rapidement et précisément le virus. On peut rechercher dans le sang des antigènes, qui sont des protéines situées à la surface ou à l’intérieur des virus qui déclenchent les défenses de l’organisme. On peut également rechercher dans le sang les anticorps dirigés contre les virus. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une attaque particulière.) Des tests sont généralement faits rapidement, tout particulièrement quand l’infection est une menace grave pour la santé publique ou quand les symptômes sont sévères. On examine parfois un échantillon sanguin ou d’un autre tissu au microscope électronique, qui fournit un énorme grossissement avec une haute résolution.