Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Le vaccin contre le rotavirus est un vaccin à virus vivant qui protège contre la gastro-entérite due au rotavirus, dont les symptômes sont vomissements, diarrhée et s’ils persistent, déshydratation et lésions organiques.

Deux formulations de vaccin contre le rotavirus sont disponibles. Les deux contiennent le rotavirus vivant mais affaibli (atténué).

Pour plus d’informations, référez-vous au Bulletin d’information sur les vaccins contre le rotavirus des CDC (Centers for Disease Control and Prevention [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies]).

(Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Administration du vaccin contre le rotavirus Le vaccin antirotavirus fait partie du calendrier de vaccination de routine recommandé pour les enfants (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge). Ce vaccin est administré par voie orale. Deux ou 3 doses sont administrées : à l’âge de 2 mois et 4 mois, ou à l’âge de 2 mois, 4 mois et 6 mois, selon la formule de vaccin utilisée. Les personnes qui ont présenté une réaction allergique grave à une dose précédente du vaccin ou à un composant du vaccin ne doivent pas recevoir le vaccin contre le rotavirus. Certaines affections peuvent avoir une incidence sur la vaccination et la période de vaccination (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?). Par exemple, le vaccin contre le rotavirus ne doit pas être administré aux nourrissons qui présentent certains déficits immunitaires ou qui ont subi une invagination intestinale (affection dans laquelle un segment de l’intestin glisse dans un autre). Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin.

Effets secondaires du vaccin contre le rotavirus Les nourrissons peuvent présenter une diarrhée ou des vomissements légers et passagers. Ils peuvent devenir irritables. Lorsque l’ancien vaccin contre le rotavirus était utilisé, le risque d’invagination augmentait. Dans l’invagination intestinale, l’intestin est obstrué parce qu’un segment de l’intestin glisse dans un autre, de manière semblable aux parties d’un télescope. L’ancien vaccin a été retiré du marché aux États-Unis. Les nouveaux vaccins, s’ils sont administrés suivant les recommandations, peuvent augmenter le risque d’invagination, mais seulement légèrement.