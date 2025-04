Coronavirus et syndromes respiratoires aigus (MERS et SRAS)

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est une infection due à un coronavirus responsable de symptômes pseudo-grippaux graves.

Le virus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est un coronavirus.

Le virus du MERS a d’abord été détecté en Jordanie et en Arabie saoudite en 2012. En 2021, dans le monde, plus de 2 500 cas confirmés de MERS ont été recensés, avec plus de 900 décès apparentés. La plupart se sont produits en Arabie saoudite, où de nouveaux cas continuent d’apparaître. La plus grande épidémie connue de MERS en dehors de la péninsule arabique a eu lieu en République de Corée en 2015. L’épidémie a été associée à un voyageur revenant de la péninsule arabique. Des cas ont également été recensés dans des pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et des États-Unis, chez des personnes qui y ont été transférées pour recevoir des soins ou qui sont tombées malades après leur retour du Moyen-Orient. Seule une poignée de cas ont été rapportés depuis 2019.

Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, on suspecte les dromadaires d’être la principale source d’infection pour l’homme, mais la façon dont le virus se transmet des dromadaires à l’homme est inconnue.

L’infection est plus fréquente chez les hommes et plus grave chez les adultes âgés et les personnes atteintes d’une maladie chronique sous-jacente comme le diabète ou une maladie cardiaque ou rénale. L’infection a été mortelle pour près d’un tiers des personnes infectées.

Le virus du MERS se transmet par contact étroit avec des personnes atteintes de MERS ou par des gouttelettes aéroportées émises lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. On estime que la personne n’est pas contagieuse tant que les symptômes ne sont pas apparus. La plupart des cas de transmission interhumaine se sont produits chez des professionnels de la santé s’occupant de personnes infectées.

Les symptômes apparaissent généralement environ 5 jours (mais cela peut être entre 2 et 14 jours) après l’infection. La plupart des personnes infectées ont de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, et une toux. Environ un tiers des personnes ont des vomissements, une diarrhée et des douleurs abdominales.

Diagnostic du MERS Analyses des liquides des voies respiratoires

Analyses de sang Le médecin suspecte un cas de MERS, lorsqu’une personne présente une infection des voies respiratoires inférieures et a voyagé ou réside dans une région où elle pourrait être exposée au virus ou elle a eu des contacts directs récents avec une personne susceptible d’avoir le MERS. Pour diagnostiquer le MERS, le médecin prélève des échantillons de liquide à plusieurs endroits au niveau des voies respiratoires, à différentes heures, et les teste pour y détecter le virus. Il fait aussi des analyses de sang pour détecter le virus ou les anticorps produits contre lui. Des analyses de sang sont effectuées chez toutes les personnes qui ont eu des contacts directs avec une personne susceptible d’avoir le MERS.