Le lymphome de Burkitt est un lymphome non hodgkinien, un cancer des globules blancs qui provient des lymphocytes B et qui progresse très rapidement.

Les lymphomes (voir aussi Présentation des lymphomes) sont des cancers qui touchent un certain type de globules blancs, les lymphocytes. Ces cellules permettent de lutter contre les infections. Les lymphomes peuvent se développer dans les deux principaux types de lymphocytes :

Lymphocytes B

lymphocytes T

Les lymphocytes B produisent des anticorps, qui sont essentiels pour combattre certaines infections. Les lymphocytes T jouent un rôle majeur dans la régulation du système immunitaire et dans la lutte contre les infections virales.

Il peut survenir à tout âge, mais son incidence est nettement plus élevée chez l’enfant et chez l’adulte jeune, notamment de sexe masculin. Contrairement aux autres lymphomes, le lymphome de Burkitt classique a une distribution géographique spécifique : Il est plus fréquent en Afrique centrale. Le lymphome de Burkitt est associé à l’infection par le virus d’Epstein-Barr. Un autre type de lymphome de Burkitt est plus fréquent chez les personnes atteintes d’une infection par le VIH et survient moins fréquemment chez les personnes qui reçoivent une greffe de moelle osseuse ou d’organe solide ou qui ont d’autres causes de déficit immunitaire.

Le lymphome de Burkitt se développe et se propage rapidement, souvent à la moelle osseuse, au sang et au système nerveux central. Lorsqu’il se propage, il provoque souvent faiblesse et fatigue. Un grand nombre de cellules lymphomateuses peuvent s’accumuler dans les ganglions lymphatiques et les organes de l’abdomen, ce qui provoque un gonflement. Ces cellules peuvent envahir l’intestin grêle, provoquant des occlusions ou des hémorragies. Le cou et la mâchoire peuvent devenir œdémateux, et sont parfois douloureux. Pour poser le diagnostic, le médecin pratique une biopsie du tissu anormal et prescrit d’autres examens permettant de déterminer le stade de la maladie.

Lymphome de Burkitt Image M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

En l’absence de traitement, le lymphome de Burkitt est rapidement mortel.

En de rares occasions, la chirurgie peut être nécessaire pour réséquer des parties de l’intestin obstruées, hémorragiques ou lésées. La chimiothérapie intensive, qui comprend la chimiothérapie du liquide qui entoure le cerveau et de la moelle épinière (liquide céphalorachidien) pour empêcher la propagation à ces régions, peut guérir plus de 80 % des personnes.