Examen clinique

Parfois, tomodensitométrie

Le diagnostic est basé sur les symptômes typiques. Une tomodensitométrie (TDM) peut déterminer l’étendue et la sévérité de la sinusite, mais elle est réalisée principalement quand les personnes présentent des symptômes de complications (yeux exorbités et rouges) ou quand les personnes ont une sinusite chronique. Si une personne présente une sinusite maxillaire, on peut réaliser une radiographie des dents (panoramique dentaire) pour vérifier la présence éventuelle d’un abcès dentaire. Parfois, les médecins introduisent une fibre optique (endoscope) dans le nez, pour visualiser les orifices des sinus et effectuer un prélèvement des sécrétions pour culture. Cet examen, qui nécessite une anesthésie locale, peut être réalisé au cabinet du médecin en ambulatoire.

Il arrive parfois que des signes de sinusite chronique soient découverts fortuitement sur un scanner crânien réalisé pour d’autres raisons (par exemple, chez des personnes qui se rendent aux urgences pour des maux de tête ou un traumatisme crânien léger).

Chez les enfants, la sinusite est suspectée quand un écoulement purulent du nez persiste pendant plus de 10 jours et est accompagné de fatigue extrême et de toux. Des douleurs et l’inconfort au niveau du visage peuvent être présents. La fièvre n’est pas courante. Les médecins voient un écoulement purulent en examinant le nez. Une tomodensitométrie peut confirmer le diagnostic, mais en raison de soucis concernant l’exposition aux rayons, elle n’est généralement réalisée que chez les enfants souffrant de sinusite chronique qui ne disparaît pas avec un traitement antibiotique ou avec des signes de complications.