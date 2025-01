Études d’imagerie

Biopsie de la moelle osseuse

Analyses de sang (notamment bilan hépatique et rénal)

Pour de nombreuses personnes atteintes de lymphome non hodgkinien, la maladie s’est déjà propagée lorsque le diagnostic est posé. Chez une minorité de personnes, la maladie est limitée à une région. Les lymphomes non hodgkiniens ont le même système de stadification que celui utilisé pour les lymphomes de Hodgkin.

La détermination du stade est importante, car le traitement et le pronostic sont basés sur le stade. Différents examens sont effectués pour classer ou définir le stade du lymphome non hodgkinien. Des analyses de sang élémentaires, y compris une numération formule sanguine et des tests des fonctions hépatique et rénale, sont réalisées avec des tests de dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B et le virus de l’hépatite C.

La tomographie par émission de positrons (TEP) associée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) est la technique la plus sensible pour déterminer l’emplacement et la taille des lésions cancéreuses, ainsi que le degré d’activité des cellules cancéreuses. Si une TEP-TDM n’est pas disponible, on peut procéder à une TDM avec agent de contraste du thorax, de l’abdomen, et du bassin. D’autres examens tels qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau ou de la moelle épinière peuvent être réalisés en cas de symptômes impliquant le système nerveux.

Une biopsie de la moelle osseuse peut être effectuée, en particulier lorsque les analyses de sang révèlent une anémie ou une numération plaquettaire basse. Avec certains types de lymphome non hodgkinien, la TEP-TDM permet de déterminer le degré d’atteinte de la moelle osseuse de façon fiable. Dans ce cas, la biopsie de moelle osseuse n’est pas toujours nécessaire. Avec d’autres types de lymphome non hodgkinien, la TEP-TDM ne permet pas de déterminer le degré d’atteinte de la moelle osseuse de façon fiable, et la biopsie de moelle osseuse peut être nécessaire si la détermination du stade peut influencer le choix du traitement.

La maladie est classée en quatre stades, définis selon l’importance de son extension (I, II, III, IV). Plus le stade est élevé, plus le lymphome est disséminé.

Les stades limités de la maladie comprennent les stades I et II. Les stades avancés de la maladie comprennent les stades III et IV. Dans les stades I et II, si le lymphome non hodgkinien est présent dans un organe situé en dehors du système lymphatique, son stade sera IE ou IIE. On parle de maladie volumineuse en présence d’une masse tumorale dans le thorax, dont la taille peut être différente pour différents types de lymphomes.