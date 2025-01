Les symptômes de la forme sévère débutent 7 à 17 jours après l’infection. Les personnes infectées ont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs lombaires (dos) et se sentent très fatiguées. Elles peuvent avoir des douleurs abdominales sévères et se mettre à délirer.

Après 2 à 3 jours, une éruption cutanée formée de taches rouges aplaties se développe dans la bouche et sur le visage. Peu après, elle s’étend au tronc et aux jambes, puis aux mains et aux pieds. Les personnes ne sont contagieuses qu’après le début de l’éruption cutanée, la contagion étant la plus importante pendant les 7 à 10 premiers jours. Après 1 à 2 jours, les taches se transforment en vésicules, remplies de pus (formant des pustules). Après 8 à 9 jours, les pustules forment des croûtes.

Les poumons, le cerveau et/ou les os peuvent être infectés.

Environ 30 % des patients atteints de variole décèdent, habituellement au cours de la deuxième semaine de la maladie. Certains survivants ont de larges cicatrices défigurantes.

Éruption cutanée de la variole Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Chez un nombre restreint de personnes atteintes de la forme sévère, les symptômes initiaux se développent plus rapidement et sont plus intenses. Un type rare, appelé variole hémorragique, provoque des saignements. Après quelques jours, des saignements apparaissent au niveau de la peau, des muqueuses et du tube digestif. Pratiquement toutes les personnes atteintes de variole hémorragique décèdent en 5 ou 6 jours.