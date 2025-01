Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Le vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) protège contre l’infection par les souches du VPH qui sont les plus susceptibles de causer :

Le vaccin contre le VPH ne contient que certaines parties du virus. Le vaccin ne contient pas de virus vivant et par conséquent il ne peut pas être à l’origine d’une infection par le VPH.

Pour plus d’informations, référez-vous au Bulletin d’information sur les vaccins contre le VPH (papillomavirus humain) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies]).

(Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Il existe 3 vaccins contre le VPH :

Vaccin 9-valent contre le papillomavirus humain : Protège contre 9 types de VPH

Quadrivalent : Protège contre 4 types de VPH

Bivalent : Protège contre 2 types de VPH

Ces 3 vaccins contre le VPH protègent tous contre les 2 types de VPH (types 16 et 18) responsables d’environ 70 % des cancers du col de l’utérus et de 90 % des cancers de l’anus. Le vaccin 9-valent et les vaccins quadrivalents protègent contre les 2 types de VPH (types 6 et 11) responsables de plus de 90 % des verrues génitales, ainsi que contre les types 16 et 18. Seuls les vaccins 9-valent et quadrivalent sont recommandés chez les garçons et les hommes.

Seul le vaccin 9-valent est actuellement disponible aux États-Unis.

Administration du vaccin contre le VPH Le vaccin contre le VPH est administré sous forme d’injection dans un muscle en une série de 2 ou 3 doses. Si la dose initiale de la vaccination contre le VPH est administrée entre l’âge de 9 et 14 ans, une série de 2 doses est administrée. Si la dose initiale de la vaccination contre le VPH est administrée à l’âge de 15 ans ou plus, une série de 3 doses est administrée (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge). Le vaccin est recommandé pour les personnes suivantes : Tous les individus de sexe masculin et de sexe féminin âgés de 11 ou 12 ans (mais peut être réalisé dès l’âge de 9 ans) et n’ayant jamais été vaccinés ou ayant été vaccinés de façon inappropriée jusqu’à l’âge de 26 ans

Certains adultes âgés de 27 à 45 ans, après avoir discuté avec leur médecin de leur risque de nouvelles infections par le VPH et des bénéfices possibles de la vaccination pour eux

Les personnes atteintes d’une affection affaiblissant leur système immunitaire, y compris l’infection par le VIH, doivent recevoir une série de 3 doses, quel que soit leur âge au moment de l’administration de la dose initiale Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).