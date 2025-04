Vaccin contre le COVID-19

Les vaccins contre le COVID-19 ont des effets secondaires similaires (voir CDC : Se faire vacciner contre le COVID-19) :

Douleur, gonflement et rougeur au site d’injection

Fatigue

Céphalées

Douleurs musculaires et articulaires

Fièvre et frissons

Nausées

Gonflement des ganglions lymphatiques

Les effets secondaires durent généralement plusieurs jours.

Il existe un très faible risque de réaction allergique sévère. Elle se produit généralement quelques minutes à une heure après avoir reçu une dose du vaccin et peut nécessiter un traitement d’urgence. Si une personne présente des difficultés respiratoires, elle ou une personne qui l’accompagne doit appeler les urgences (le 112 en France) ou se rendre à l’hôpital le plus proche. Les personnes ayant présenté des réactions allergiques sévères à d’autres vaccins ou à des médicaments injectables doivent discuter du risque de réaction allergique avec leur médecin et doivent rester en observation après avoir reçu le vaccin.

Voir aussi CDC : Certains événements indésirables signalés après la vaccination contre le COVID-19.

Des cas de myocardite et de péricardite, des problèmes cardiaques, ont été rapportés après l’administration des vaccins produits par Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax, ce qui suggère que le risque de ces événements est accru après la vaccination. Le risque est le plus élevé chez les hommes jeunes. Les personnes ayant été vaccinées doivent consulter immédiatement un médecin si elles présentent une douleur thoracique, un essoufflement ou une sensation d’accélération du rythme cardiaque, de palpitations ou de martèlement après la vaccination.