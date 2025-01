Vaccins antigrippaux

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Le vaccin antigrippal protège contre la grippe. Deux types de virus de la grippe, les types A et B, provoquent régulièrement des épidémies de grippe saisonnière aux États-Unis. Il existe de nombreuses souches différentes au sein de chaque type. Les souches virales responsables des épidémies de grippe changent chaque année. De ce fait, il est nécessaire d’avoir un nouveau vaccin chaque année. Chaque année le vaccin est produit pour être dirigé contre 3 ou 4 souches dont les scientifiques prédisent qu’elles seront les plus fréquentes l’année à venir.

Les symptômes de la grippe peuvent être légers, se manifestant sous forme de fièvre, courbatures, et fatigue, mais ils peuvent aussi être graves. La grippe peut entraîner une pneumonie sévère, une aggravation des affections chroniques cardiaques et pulmonaires, une insuffisance organique, et le décès. Le nombre de décès causés par la grippe varie considérablement d’une année sur l’autre, avec environ 20 000 à 50 000 décès chaque année aux États-Unis (voir Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies [Centers for Disease Control and Prevention, CDC] : impact de la grippe les années précédentes). Parfois, de violentes épidémies, appelées pandémies, se traduisent par un nombre encore plus important de décès, en particulier chez les jeunes. En 1918, la grippe a tué des millions de personnes dans le monde entier.

Pour plus d’informations, référez-vous au Bulletin d’information sur le vaccin antigrippal, vivant intranasal et sur le vaccin antigrippal inactivé des CDC.

(Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Administration du vaccin antigrippal Le vaccin contre la grippe est recommandé aux personnes suivantes : Toutes les personnes âgées d’au moins 6 mois (Voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge et CDC : Recommandations pour les adultes de 19 ans et plus.) Le vaccin antigrippal est généralement administré sous forme d’injection intramusculaire de virus inactivé. Il existe également sous forme de spray nasal, qui contient le virus vivant, mais atténué. Les épidémies de grippe se déclarent généralement vers la fin du mois de décembre ou durant l’hiver. Le meilleur moment pour la vaccination est donc la période qui s’étend de septembre à novembre. Un vaccin contre la grippe aviaire a été développé au cas où ce virus pourrait devenir transmissible d’homme à homme. Un vaccin antigrippal contenant une dose plus élevée de virus inactivé est recommandé pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est administré sous forme d’injection. Raison principale de non-administration du vaccin antigrippal à quelqu’un : Réaction allergique grave et potentiellement mortelle (telle qu’une réaction anaphylactique) à l’un des composants du vaccin (à l’exception des œufs) ou à une dose antérieure de tout vaccin antigrippal Certaines autres affections peuvent avoir une incidence sur la vaccination et la période de vaccination (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?). Par exemple, le vaccin en spray nasal, qui contient le virus vivant atténué, n’est pas administré aux personnes suivantes : Enfants de moins de 2 ans ou personnes de 50 ans et plus

Personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme en cas d’infection par le VIH

Femmes enceintes

Personnes qui n’ont pas de rate ou dont la rate ne fonctionne pas bien

Enfants ou adolescents qui prennent de l’aspirine ou d’autres médicaments contenant des salicylés

Personnes en contact étroit avec une personne dont le système immunitaire est très affaibli ou qui s’en occupent (sauf si le contact est évité pendant 7 jours après avoir reçu le vaccin)

Personnes qui ont un implant cochléaire ou qui présentent une fuite de liquide céphalorachidien

Personnes qui ont pris un médicament antiviral pour la grippe au cours des 2 derniers jours

Enfants âgés de 2 à 4 ans s’ils souffrent d’asthme ou s’ils ont eu des épisodes de respiration sifflante ou d’asthme au cours des 12 derniers mois Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin. Le vaccin contre la grippe peut contenir de petites quantités d’œuf, car de nombreuses formulations sont fabriquées à partir de virus cultivés dans des œufs. Selon les CDC, les personnes ayant des antécédents d’allergie à l’œuf doivent recevoir le vaccin contre la grippe, quelle que soit la sévérité de toute réaction antérieure à l’œuf. Tout vaccin antigrippal recommandé en fonction de l’âge et de l’état de santé de la personne peut être utilisé. Les personnes doivent recevoir tous les vaccins, y compris le vaccin antigrippal, de la part de professionnels de santé qui ont accès à l’équipement nécessaire pour reconnaître et traiter une réaction allergique grave.