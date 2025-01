Études d’imagerie

Parfois, biopsie de la moelle osseuse

Avant tout traitement, les médecins doivent déterminer le degré de propagation du lymphome, c’est-à-dire son stade. Le choix du traitement et le résultat attendu du traitement (pronostic) dépendent de divers facteurs, dont le stade. Le bilan initial peut ne mettre en évidence qu’un seul ganglion hypertrophié, mais les examens réalisés pour évaluer l’étendue de la maladie (stadification) peuvent révéler une maladie bien plus avancée.

La maladie est classée en quatre stades, définis selon l’importance de son extension (I, II, III, IV). Plus le stade est élevé, plus le lymphome est disséminé. Les stades limités de la maladie comprennent les stades I et II. Les stades avancés de la maladie comprennent les stades III et IV. Dans les stades I et II, si le lymphome de Hodgkin est présent dans un organe situé en dehors du système lymphatique, son stade sera IE ou IIE. On parle de maladie volumineuse lorsque la personne présente une masse thoracique supérieure à 10 cm de diamètre.

Les quatre stades sont subdivisés selon l’absence (A) ou la présence (B) d’un ou de plusieurs des symptômes suivants :

Fièvre inexpliquée (plus de 37,5 °C pendant 3 jours consécutifs)

Sueurs nocturnes

Perte inexpliquée de plus de 10 % du poids corporel au cours des 6 mois précédents

Par exemple, une personne atteinte d’un lymphome de Hodgkin de stade II qui présente des sueurs nocturnes sera par définition atteinte de lymphome de Hodgkin de stade IIB.

Différents examens sont effectués pour classer ou définir le stade du lymphome de Hodgkin. Les examens standards comprennent les bilans sanguins de routine, les tests des fonctions hépatique et rénale, le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite B et de l’hépatite C, et un examen d’imagerie par tomodensitométrie (TDM) associée à une tomographie par émission de positons (TEP) du cou, du thorax, de l’abdomen et du bassin.

La TEP-TDM est la technique la plus sensible pour déterminer le stade du lymphome de Hodgkin et évaluer la réponse de la personne au traitement. Comme les tissus vivants peuvent être identifiés par TEP, le médecin peut avoir recours à cette technique d’imagerie pour distinguer un tissu cicatriciel d’un tissu toujours atteint par le lymphome de Hodgkin malgré un traitement (bien que la TEP ne soit pas toujours précise car elle identifie également les zones d’inflammation).

Si une TEP-TDM n’est pas disponible, on peut procéder à des TDM avec agent de contraste du cou, du thorax, de l’abdomen et du bassin, et à une biopsie de la moelle osseuse. D’autres examens tels qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau ou de la moelle épinière peuvent être réalisés en cas de symptômes impliquant le système nerveux.

Pour la plupart des personnes atteintes de lymphome de Hodgkin, une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire pour déterminer si la maladie s’est propagée dans l’abdomen, en raison de la précision de la TEP et parce que toutes les personnes reçoivent une chimiothérapie qui traite le lymphome, quelle que soit sa localisation.