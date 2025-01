Principaux facteurs de risque pour le cancer de la bouche et de la gorge :

Le tabagisme

Consommation d’alcool

Infection par le virus du papillome humain (HPV)

Le tabagisme provoque de nombreux cancers de la bouche et de la gorge. Le tabagisme inclut la consommation de cigarettes, de cigares ou de pipes, le tabac à chiquer ou le bétel à mâcher (mélange de substances contenant du tabac, également appelé paan) et le tabac à priser. Aux États-Unis, la consommation de cigarettes (en particulier plus de 2 paquets par jour) est le principal facteur de risque lié au tabac pour le cancer de la bouche et la gorge. La consommation de cigares peut également augmenter le risque. Fumer la pipe augmente le risque de cancer dans la partie des lèvres en contact avec l’embout de la pipe. Le tabac à mâcher ou à priser augmente le risque de développer un cancer dans les joues, les gencives, et sur la surface interne des lèvres, à l’endroit où le contact avec le tabac est le plus important.

La consommation chronique ou lourde d’alcool augmente également le risque de cancer de la bouche et de la gorge. L’augmentation du risque est proportionnelle à la quantité d’alcool consommée.

Le risque le plus élevé concerne l’association de tabac et d’alcool consommés en grandes quantités, qui augmente considérablement le risque de cancer de la bouche et de la gorge, plus que l’un ou l’autre de ces facteurs pris isolément. La poursuite de la consommation de tabac et d’alcool après l’apparition d’un cancer de la bouche ou de la gorge multiplie par plus de deux le risque par rapport au reste de la population de développer un second cancer de la bouche ou de la gorge.

Le papillomavirus humain (HPV), virus à l’origine des verrues génitales et qui peut infecter la bouche pendant les relations sexuelles orales, est associé au développement du cancer de la bouche et de la gorge. Le cancer de la bouche et de la gorge associé au HPV est en augmentation, principalement chez les jeunes en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Le nombre de partenaires sexuels et la fréquence des rapports sexuels buccaux sont des facteurs de risque importants. Certaines souches de ce virus prédisposent au cancer de la gorge et, dans une moindre mesure, au cancer de la bouche.

Comme de plus en plus de personnes sont vaccinées contre le HPV, les cas de cancer de la gorge provoqués par celui-ci devraient être moins fréquents à l’avenir. Cependant, comme le cancer de la gorge ne se développe pas pendant de nombreuses années, il faudra plusieurs années avant que la diminution ne devienne évidente.

Le sexe est un facteur de risque. Près de trois quarts des cancers de la bouche et de la gorge surviennent chez des hommes.

Comme pour la plupart des tumeurs, l’incidence augmente avec l’âge.

La forte exposition au soleil peut causer le cancer de la lèvre.