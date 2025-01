Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Les cancers du nasopharynx prennent leur origine à l’arrière des voies nasales, depuis la partie située au-dessus du voile du palais jusqu’à la partie supérieure de la gorge.

Les personnes développent souvent des nodules dans le cou ou peuvent avoir une sensation de plénitude ou des douleurs dans les oreilles et peuvent avoir une perte auditive.

Une biopsie est nécessaire pour le diagnostic, et des tests d’imagerie sont effectués pour évaluer l’étendue du cancer.

Le traitement implique la radiothérapie, la chimiothérapie et parfois la chirurgie.

(Voir aussi Présentation des cancers de la bouche, du nez et de la gorge.)

Le nasopharynx inclut l’arrière des voies nasales, depuis la partie molle de la voûte de la bouche (palais mou) jusqu’à la partie supérieure de la gorge. La plupart des cancers du nasopharynx sont des carcinomes épidermoïdes, ce qui signifie qu’ils se développent dans les cellules squameuses recouvrant le nasopharynx.

Le cancer du nasopharynx peut se développer chez des personnes de tout âge. Bien que rare en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, le cancer du nasopharynx est l’un des cancers les plus fréquents chez les personnes d’origine chinoise, en particulier du sud de la Chine, et d’ascendance d’Asie du Sud. Ce cancer est aussi plus fréquent chez les Chinois qui ont émigré en Amérique du Nord, comparativement au reste de la population américaine. Il est légèrement moins fréquent chez les Chinois nés en Amérique, par rapport à leurs parents ou grands-parents migrants.

Le virus d’Epstein-Barr, qui provoque la mononucléose infectieuse, a un rôle dans le développement du cancer du nasopharynx. Il existe également une prédisposition héréditaire. De plus, les enfants et les jeunes adultes qui consomment du poisson salé en grandes quantités et des aliments conservés au moyen de nitrites sont plus susceptibles de développer un cancer du nasopharynx.

Localisation du nasopharynx

Symptômes du cancer du nasopharynx La plupart du temps, le cancer du nasopharynx s’étend tout d’abord aux ganglions lymphatiques du cou, entraînant des nodules dans le cou avant tout autre symptôme. Parfois, une obstruction persistante du nez ou d’une trompe d’Eustache (petit tube qui relie l’oreille moyenne aux voies respiratoires situées à l’arrière du nez) peut entraîner en premier lieu une sensation de plénitude ou des douleurs dans les oreilles, ainsi qu’une perte auditive, en particulier de façon unilatérale. Si une trompe d’Eustache est obstruée, un épanchement liquide peut s’accumuler dans l’oreille moyenne. Les personnes peuvent aussi avoir des douleurs dans l’oreille, un visage gonflé, un écoulement nasal de pus et de sang, des ganglions lymphatiques gonflés et des saignements de nez. Une partie du visage ou un œil peut devenir paralysé.

Diagnostic du cancer du nasopharynx Endoscopie

Biopsie

Examens d’imagerie Pour diagnostiquer un cancer du nasopharynx, le médecin examine tout d’abord le nasopharynx avec un miroir spécial ou une sonde d’observation fine et souple (endoscope). Si une tumeur est détectée, les médecins effectuent une biopsie de la tumeur, dans laquelle un échantillon de tissu est prélevé et examiné au microscope. Une tomodensitométrie (TDM) de la base du crâne et une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la tête, du nasopharynx et de la base du crâne sont effectuées pour évaluer l’étendue du cancer. Une tomographie par émission de positons (TEP) est aussi couramment effectuée pour évaluer l’étendue du cancer et des ganglions lymphatiques dans le cou.

Pronostic du cancer du nasopharynx Un traitement précoce améliore considérablement le pronostic du cancer du nasopharynx. Environ 80 % des personnes atteintes d’un cancer de stade précoce ont un bon résultat et survivent au moins 5 ans après le diagnostic. Moins de 50 % des personnes atteintes d’un cancer de stade IV survivent au moins 5 ans après le diagnostic.

Traitement du cancer du nasopharynx Radiothérapie

Chimiothérapie

Parfois, chirurgie Dans le cancer du nasopharynx, la tumeur est traitée par radiothérapie et chimiothérapie, car ces cancers sont très difficiles à éliminer par chirurgie. Si la tumeur réapparaît, la radiothérapie est renouvelée ou, dans des situations très spécifiques, une chirurgie peut être tentée. Cette opération est cependant complexe car elle implique généralement une ablation d’une partie de la base du crâne. Cette chirurgie est parfois réalisée par le nez à l’aide d’un endoscope. Dans certains cas, cette approche est aussi efficace qu’une chirurgie plus invasive et entraîne moins de complications.