Le COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë qui peut être légère ou grave et qui est causée par un coronavirus appelé SARS-CoV-2.

Les symptômes du COVID-19 sont très variables.

Deux types de tests peuvent être utilisés pour diagnostiquer une infection par le COVID-19.

Des mesures doivent être prises pour prévenir toute infection, en particulier la vaccination.

Le traitement du COVID-19 dépend de la gravité de l’infection et de la probabilité que la personne développe une forme sévère de la maladie.

Virus du COVID-19 MODÈLE 3D

Le COVID-19 a été signalé pour la première fois à la fin de l’année 2019, avant de se propager très largement dans le monde. Pour obtenir des informations à jour concernant le nombre de cas et de décès, veuillez consulter la page Centers for Disease Control and Prevention: COVID Data Tracker (Suivi des données sur le COVID-19), ainsi que le Tableau de bord sur le coronavirus (COVID-19) de l’Organisation mondiale de la Santé.

Le coronavirus à l’origine du COVID-19 est appelé SARS-CoV-2. Bien que légèrement différent, il est lié au coronavirus à l’origine du SRAS.

Les déterminants sociaux de la santé (conditions dans les lieux où les gens naissent, vivent, apprennent, travaillent et se divertissent) ont un impact sur un grand nombre de risques et de résultats pour la santé, tels que l’exposition à l’infection par le SARS-CoV-2, l’hospitalisation et le décès, ainsi que l’accès au dépistage, à la vaccination et au traitement. Aux États-Unis, les taux de cas de COVID-19, d’hospitalisation et de décès étaient plus élevés au plus fort de la pandémie dans certains groupes ethniques minoritaires, notamment chez les personnes noires, hispaniques ou latino-américaines, amérindiennes et autochtones de l’Alaska.

La plupart des virus, y compris le virus SARS-CoV-2, évoluent et de nouveaux variants du virus apparaissent. Les variants potentiellement plus transmissibles, plus susceptibles de provoquer une maladie grave ou plus difficiles à traiter ou détecter sont suivis comme des variants préoccupants et sont fréquemment désignés par une lettre grecque. Les variants dominants aux États-Unis et dans une grande partie du monde sont Alpha, Bêta, Delta et Omicron. Le variant Omicron est le variant le plus fréquent dans le monde depuis mars 2022, avec des sous-variants d’Omicron plus récents et plus transmissibles remplaçant le variant Omicron d’origine.

Transmission du COVID-19 Le COVID-19 se transmet principalement d’une personne à l’autre par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne tousse, éternue, chante, fait du sport ou parle. Le virus se propage à la fois par l’intermédiaire de grosses gouttelettes respiratoires qui peuvent parcourir de courtes distances et d’aérosols de particules respiratoires qui peuvent rester en suspension dans l’air pendant plusieurs heures et parcourir des distances plus importantes (jusqu’à 2 mètres) avant d’être inhalés. En général, plus l’interaction avec une personne infectée est rapprochée et longue, plus le risque de transmission du virus est élevé. Certains facteurs, tels que la distance avec une personne infectée, le temps passé auprès d’une personne infectée, le volume d’air de l’espace où se déroule l’interaction ainsi que la direction et la vitesse du flux aérien peuvent augmenter ce risque. Le COVID-19 peut également se transmettre en touchant une surface sur laquelle le virus est présent, puis en se touchant la bouche, le nez ou les yeux. Le virus est généralement transmis par une personne présentant des symptômes de l’infection. Mais il peut être transmis avant l’apparition des symptômes (personnes présymptomatiques), et même par des personnes infectées qui ne développent aucun symptôme (personnes asymptomatiques). Les situations à haut risque de transmission comprennent les établissements de vie collectifs (par exemple, les centres de soins pour personnes âgées ou autres établissements de soins de longue durée, les internats, les prisons, les navires) et les bâtiments surpeuplés et mal ventilés (tels que les offices religieux en salle, les salles de sport, les bars, les discothèques, les restaurants intérieurs et les abattoirs). Les résidents des centres de soins pour personnes âgées sont également exposés à un risque élevé de maladie grave en raison de leur âge et de leurs affections médicales sous-jacentes. De grands événements en intérieur, tels que des réunions ou des mariages, ont également été associés à des taux de transmission élevés. Ces événements ont été appelés « super-propagateurs » et peuvent entraîner des taux élevés d’infection en raison du grand nombre de personnes physiquement proches les unes des autres sans une circulation d’air ou une ventilation adéquates. Les tests viraux chez les personnes atteintes du COVID-19 peuvent rester positifs pendant au moins 3 mois, indépendamment des symptômes. Cependant, même les personnes présentant des symptômes persistants ne sont généralement pas considérées comme contagieuses après 10 jours de maladie.

Symptômes du COVID-19 Les symptômes varient chez les personnes atteintes du COVID-19 et peuvent inclure : Fièvre

Toux

Mal de gorge

Congestion ou écoulement nasal

Essoufflement ou difficultés respiratoires

Frissons ou tremblements répétés accompagnés de frissons

Perte de l’odorat ou du goût nouvellement apparue

Fatigue

Douleurs musculaires

Céphalées

Nausées ou vomissements

Diarrhée Si une personne développe des symptômes, ils apparaissent généralement environ 2 à 10 jours (période d’incubation) après l’infection. Concernant le variant Omicron, les symptômes apparaissent généralement en seulement 2 à 4 jours. De nombreuses personnes infectées ne présentent aucun symptôme ou seulement une forme légère de la maladie. Le risque de maladie grave et de décès chez les personnes atteintes du COVID-19 augmente Avec l’âge

Chez les personnes qui fument ou qui ont déjà fumé des cigarettes

Chez les personnes atteintes d’autres troubles médicaux graves, tels qu’un cancer ou une maladie chronique du cœur, des poumons, des reins ou du foie, une drépanocytose, une mucoviscidose, un diabète, une obésité ou des troubles associés à une immunodépression Dans tous les groupes d’âge, le risque de maladie grave et de décès diminue chez les personnes vaccinées contre le COVID-19. Complications Outre une maladie respiratoire pouvant être grave et entraîner le décès, d’autres complications graves sont possibles, à savoir : Troubles cardiaques, y compris des arythmies, des troubles du muscle cardiaque et des lésions cardiaques aiguës

Troubles de la coagulation, y compris des caillots de sang dans des vaisseaux sanguins de petite et de grande taille, ainsi que des saignements

Syndrome de Guillain-Barré (rare) Une rare complication appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C) pouvant être liée au COVID-19 a été rapportée chez les enfants. Les symptômes de ce syndrome peuvent être similaires à ceux d’une maladie rare appelée maladie de Kawasaki et comprendre de la fièvre, des douleurs abdominales et une éruption cutanée. La vaccination aide à se protéger contre le MIS-C. Une complication similaire a été rapportée chez les jeunes adultes et ceux d’âge moyen (syndrome inflammatoire multisystémique chez les adultes [MIS-A]). Certaines personnes atteintes du COVID-19 développent un COVID long. Le COVID long est une affection chronique qui survient après l’infection par le SARS-CoV-2 et qui est présente pendant au moins 3 mois. Le COVID long comprend un grand nombre de symptômes ou d’affections qui peuvent s’améliorer, s’aggraver ou être constants. Le COVID long survient plus souvent chez les personnes atteintes d’une forme sévère du COVID-19, mais toute personne qui contracte le COVID-19 peut en faire l’expérience, y compris les enfants (voir aussi Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Long COVID [Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis : COVID long]).

Diagnostic du COVID-19 Analyses pour identifier le virus Les médecins suspectent le COVID-19 chez les personnes présentant des symptômes de l’infection. Un contact étroit récent avec une personne atteinte du COVID-19 augmente le risque d’infection. En cas de suspicion de COVID-19, la personne doit appeler son médecin avant de se passer un test de dépistage et avant de se rendre à son cabinet ou à l’hôpital, afin que des précautions appropriées puissent être prises. Les personnes suivantes doivent faire l’objet d’un test de dépistage du COVID-19 (voir également Tests de dépistage du COVID-19) : Personnes présentant des symptômes de COVID-19

Les personnes qui ont été en contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19, mais qui ne présentent pas de symptômes doivent se faire dépister au moins 5 jours après l’exposition ; il est recommandé de porter un masque jusqu’à l’obtention d’un test négatif

Les personnes invitées à passer un test de dépistage pour se rendre en cours, au travail, chez le médecin ou à l’hôpital, ou en raison des exigences gouvernementales. Les personnes ayant participé à des activités qui les exposent à un risque plus élevé de contracter le COVID-19, comme participer à de grands rassemblements ou fréquenter des lieux bondés à l’intérieur sans bien porter le masque régulièrement souhaiteront peut-être également se faire tester. Deux types de tests peuvent être utilisés pour diagnostiquer une infection par le COVID-19 : TAAN (tests d’amplification des acides nucléiques)

Tests antigéniques Il existe plusieurs types de TAAN. Les tests RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase avec transcription inverse en temps réel), souvent simplement appelés tests PCR, sont le type de TAAN ayant la plus grande sensibilité et la plus grande spécificité, ce qui signifie qu’ils sont plus précis et qu’ils constituent ainsi le premier test privilégié de dépistage du COVID-19. Des tests RT-PCR peuvent être réalisés sur des sécrétions respiratoires supérieures et inférieures (échantillons prélevés à partir d’écouvillons nasaux ou oraux, ou échantillons de salive) afin d’identifier le virus. Il est important de suivre scrupuleusement les instructions d’utilisation du test. Les tests antigéniques peuvent être réalisés à domicile ou dans un établissement de soins, mais ils sont généralement moins précis que les TAAN, y compris les tests RT-PCR. (Voir aussi FDA : Tests de détection des antigènes du COVID-19 à domicile : mesures pour réduire le risque de résultats faux négatifs.) Par conséquent, il peut être nécessaire de confirmer certains résultats de test antigénique (par exemple, un test négatif chez une personne présentant des symptômes) avec un test RT-PCR ou un autre TAAN. Dans de nombreux kits de test antigénique, il est également recommandé de répéter le test sur plusieurs jours pour augmenter la probabilité de détecter une infection. Par ailleurs, certains tests peuvent ne pas détecter le variant Omicron ou d’autres nouveaux variants (voir FDA : Mutations virales du SARS-CoV-2 : impact sur les tests de dépistage du COVID-19). Un autre type de test est appelé test de détection des anticorps. Les tests de détection des anticorps (également appelés tests sérologiques) ne sont pas utilisés pour diagnostiquer les infections en cours. Les tests de détection des anticorps permettent de déterminer si la personne passant le test de dépistage a été précédemment infectée, ce qui est important pour le suivi des cas et l’étude du virus.

Traitement du COVID-19 Médicaments pour soulager la fièvre et les courbatures

Parfois, pour les personnes atteintes d’une forme légère à modérée de la maladie, mais à haut risque de forme sévère : association nirmatrelvir/ritonavir ; remdésivir (traitement de courte durée) ; molnupiravir ; remdésivir (traitement de courte durée) ; molnupiravir

En cas de maladie sévère : remdésivir ; dexaméthasone ; immunomodulateurs Le traitement du COVID-19 dépend de la gravité de l’infection et de la probabilité que la personne développe une forme sévère de la maladie. En cas de maladie bénigne, le repos à domicile suffit en général. Du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que l’ibuprofène, peuvent être pris pour soulager la fièvre et les douleurs musculaires. Malgré d’initiales préoccupations anecdotiques, il n’existe aucune preuve scientifique que l’utilisation d’AINS aggrave le COVID-19. De même, il n’existe aucune preuve scientifique que les personnes atteintes du COVID-19 doivent arrêter de prendre les médicaments antihypertenseurs appelés inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA). Pour une forme plus sévère de la maladie, certaines personnes nécessitent une hospitalisation avec un traitement qui peut comprendre une oxygénothérapie ou une ventilation artificielle. Certains médicaments et d’autres traitements sont recommandés pour les personnes atteintes d’une maladie grave liée au COVID-19 ou pour les personnes à haut risque d’évolution vers une maladie grave. Par exemple, certains traitements immunomodulateurs (comme le tocilizumab, le baricitinib ou le sarilumab) peuvent être utilisés pour une maladie sévère. Il s’agit d’un sujet en évolution rapide (voir Certains médicaments et d’autres traitements sont recommandés pour les personnes atteintes d’une maladie grave liée au COVID-19 ou pour les personnes à haut risque d’évolution vers une maladie grave. Par exemple, certains traitements immunomodulateurs (comme le tocilizumab, le baricitinib ou le sarilumab) peuvent être utilisés pour une maladie sévère. Il s’agit d’un sujet en évolution rapide (voirRecommandations thérapeutiques contre le COVID-19 des National Institutes of Health [NIH, Instituts nationaux américains de la santé] et Recommandations de l’Infectious Diseases Society of America [IDSA, Société américaine des maladies infectieuses] sur le traitement et la prise en charge des patients atteints du COVID-19). L’association nirmatrelvir/ritonavir est une association de médicaments antiviraux pris par voie orale. Elle peut être utilisée pour traiter une infection légère à modérée par le COVID-19 chez certains adultes et adolescents qui présentent un risque élevé d’évolution vers une forme grave du COVID-19, y compris une hospitalisation ou le décès. Son utilisation n’est pas autorisée pendant plus de 5 jours consécutifs. Chez certaines personnes, les symptômes réapparaissent après l’utilisation de l’association nirmatrelvir/ritonavir, et les tests de dépistage du SARS-CoV-2 peuvent redevenir positifs, même chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Aucun traitement supplémentaire n’est actuellement recommandé, mais les personnes doivent s’isoler si des symptômes de rebond apparaissent ou si les tests sont positifs. (Voir aussi CDC : Rebond du COVID-19 après un traitement par Paxlovid.) Le remdésivir (médicament antiviral) est utilisé pour le traitement de certaines personnes atteintes de COVID-19. Le remdésivir est administré par voie intraveineuse. La durée de traitement recommandée est de 3 à 10 jours. L’association remdésivir et dexaméthasone, un corticoïde, est fréquemment utilisée chez les personnes hospitalisées qui ont besoin d’une oxygénothérapie. Le molnupiravir molnupiravir est un médicament antiviral pris par voie orale. Il peut être utilisé pour traiter une infection légère à modérée par le COVID-19 chez des adultes non hospitalisés qui présentent un risque élevé d’évolution vers une forme grave du COVID-19, y compris une hospitalisation ou un décès, et pour qui d’autres alternatives de traitement du COVID-19 ne sont ni disponibles ni appropriées. L’utilisation du molnupiravir n’est pas autorisée pendant plus de 5 jours consécutifs. Son utilisation n’est pas recommandée pendant la grossesse. Les associations bamlanivimab/étésévimab et casirivimab/imdévimab, le sotrovimab et le bebtélovimab bamlanivimab/étésévimab et casirivimab/imdévimab, le sotrovimab et le bebtélovimab sont des traitements à base d’anticorps monoclonaux. Ils ne sont pas efficaces contre le variant Omicron. Par conséquent, la FDA a recommandé de ne pas les utiliser pour le traitement du COVID-19, car Omicron est devenu le variant dominant aux États-Unis. Les traitements suivants ne sont pas non plus recommandés pour le traitement ou la prévention du COVID-19 : Vilobélimab, un anticorps monoclonal (non encore recommandé dans les recommandations cliniques)

Plasma sanguin des patients guéris

Immunoglobulines non spécifiques (IGIV) et traitement par cellules souches mésenchymateuses

Traitements immunomodulateurs supplémentaires, dont les interférons, les inhibiteurs de kinases et les inhibiteurs de l’interleukine

Azithromycine et antirétroviraux

Lopinavir/Ritonavir (rétroviral contre le VIH)

Chloroquine et hydroxychloroquine (antipaludiques)

Ivermectine (médicament antiparasitaire) : la FDA et d’autres organismes ont publié des mises en garde concernant la toxicité de l’utilisation inappropriée de préparations à base d’ivermectine destinées à l’usage des animaux de grande taille (voir FDA : Ivermectine et COVID-19).