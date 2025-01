Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Le virus varicelle-zona qui provoque le zona est le même que celui qui provoque la varicelle. Le virus varicelle-zona fait partie de la famille des herpèsvirus. Le zona est donc parfois appelé herpès zoster. Après guérison de la varicelle, le virus herpès zoster reste dans l’organisme. Il peut être réactivé des années plus tard et provoquer un zona, une éruption cutanée douloureuse apparaissant habituellement uniquement sur une zone du corps. L’éruption disparaît au bout de quelques semaines, mais une névralgie post-zostérienne, responsable d’une douleur chronique sévère, peut perdurer plusieurs mois ou années. Le zona peut également provoquer d’autres problèmes dus au dysfonctionnement du système nerveux (par exemple, des problèmes de vue, d’audition ou d’équilibre).

La vaccination contre le zona est la seule façon de se protéger contre le zona et la névralgie post-zostérienne, la complication la plus fréquente du zona.

Le vaccin contre le zona ne contient que des parties non infectieuses du virus (vaccin recombinant). Ce vaccin ne contient pas de virus vivant. Il existe un ancien vaccin contre le zona contient le virus vivant affaibli (vaccin vivant atténué). Il n’est plus possible de l’utiliser aux États-Unis. Le nouveau vaccin est préférable à l’ancien vaccin, car il offre une protection plus importante et plus durable.

Pour plus d’informations, voir Bulletin d’information sur les vaccins recombinants contre le zona et Bulletin d’information sur les vaccins vivants contre le zona des CDC (Centers for Disease Control and Prevention [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies]).

Pour plus d’informations sur le vaccin contre la varicelle, voir Vaccin contre la varicelle. (Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Administration du vaccin contre le zona Le vaccin contre le zona est administré en 2 doses injectées dans un muscle. Les doses sont administrées entre 2 et 6 mois d’intervalle. Le vaccin contre le zona est recommandé pour les personnes âgées de 50 ans et plus, qu’elles aient déjà eu un zona ou non et qu’elles aient déjà reçu l’ancien vaccin vivant atténué contre le zona ou non. Ce vaccin est également recommandé pour les personnes âgées de 19 ans et plus qui ont ou vont avoir un système immunitaire affaibli en raison d’une maladie ou d’un traitement. Certaines affections peuvent avoir une incidence sur la vaccination et la période de vaccination (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?). Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin.

Effets secondaires du vaccin contre le zona Effets secondaires les plus fréquents du vaccin contre le zona : douleur, irritation, rougeur et gonflement au site d’injection, ainsi que céphalées, fatigue, douleurs musculaires, frissons, fièvre et troubles digestifs.