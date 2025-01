Repos au domicile pour prévenir la transmission à d’autres personnes

Boire beaucoup

Si nécessaire, médicaments en vente libre pour soulager les symptômes

La personne enrhumée doit rester confortablement au chaud et se reposer. Elle doit essayer d’éviter la propagation de l’infection à d’autres personnes en restant chez elle. L’ingestion de liquides ou l’utilisation d’un humidificateur à vapeur froide peut aider à maintenir les sécrétions molles et à faciliter l’expulsion. Les vaporisateurs qui libèrent de la vapeur chaude peuvent provoquer des brûlures si quelqu’un se rapproche trop ou heurte accidentellement un dispositif rempli d’eau chaude.

Les antiviraux actuellement disponibles ne sont pas efficaces contre le rhume. Les antibiotiques ne sont d’aucune utilité pour lutter contre le rhume, même lorsque les sécrétions nasales ou les expectorations sont épaisses ou contiennent du mucus coloré. La prise d’un antibiotique lorsqu’il n’est pas nécessaire peut entraîner des effets secondaires inutiles et contribuer à l’augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques.

L’échinacée, les préparations à base de zinc et la vitamine C ont été suggérées comme traitement. Leur efficacité a été démontrée au cours de quelques petites études. D’autres études ont mis en évidence leur inefficacité. Mais aucune étude clinique importante, bien conçue, n’a confirmé leur efficacité. Même quand les études montraient un bénéfice, celui-ci était faible. Par exemple, lorsque le zinc réduisait la durée des symptômes du rhume, la réduction était de moins d’un jour. De plus, les comprimés contenant du zinc peuvent avoir un mauvais goût et provoquer des nausées, et les sprays nasaux à base de zinc peuvent provoquer une perte irréversible de l’odorat. Donc, la plupart des experts ne recommandent pas ces suppléments comme traitement.

Plusieurs médicaments en vente libre peuvent aider à soulager les symptômes. Mais comme ils ne guérissent pas l’infection, qui habituellement disparaît en une semaine sans traitement, les médecins pensent que leur utilisation doit être envisagée en fonction de l’état du patient. Différents types de médicaments sont utilisés :

Les décongestionnants qui aident à déboucher le nez

Les antihistaminiques qui peuvent aider à assécher l’écoulement nasal

Spray nasal de solution saline, qui peut aider à décoller les mucosités

Le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui peuvent soulager la fièvre et la douleur

Les sirops antitussifs, qui peuvent faciliter la toux en fluidifiant les sécrétions (expectorants) ou supprimer la toux (antitussifs ou miel)

Ces médicaments, le plus souvent vendus en association, sont également disponibles séparément.

Pour soulager la congestion nasale, il est préférable d’utiliser des décongestionnants par inhalation plutôt que par voie orale. Cependant, l’utilisation de décongestionnants par inhalation pendant plus de 3 à 5 jours puis l’arrêt de cette utilisation peuvent aggraver la congestion par rapport au début de l’infection. L’ipratropium, un spray nasal disponible uniquement sur ordonnance, aide à assécher un écoulement nasal.

D’autres antihistaminiques, comme la chlorphéniramine, peuvent provoquer une somnolence. De nouveaux antihistaminiques, comme la loratadine, causent moins de somnolence mais sont inefficaces dans le traitement des rhumes.

Les enfants de moins de 4 ans ne doivent pas prendre de décongestionnants ou d’antihistaminiques.

Les AINS comme l’aspirine, l’ibuprofène et le naproxène peuvent soulager le malaise général et les douleurs, et réduire la fièvre, tout comme le paracétamol. L’aspirine n’est généralement pas recommandée chez les enfants, car elle augmente le risque d’apparition d’un syndrome de Reye, qui est une maladie rare mais menaçant le pronostic vital.

Dans la mesure où la toux est un bon moyen de nettoyer les voies aériennes des sécrétions et des débris au cours d’une infection virale, les antitussifs ne sont pas recommandés de façon systématique. Ils peuvent cependant être utilisés si l’importance de la toux perturbe le sommeil ou provoque un inconfort majeur.