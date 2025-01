Repos et une grande quantité de liquide

Le principal traitement de la grippe consiste à se reposer, boire en abondance, et éviter les efforts. Les activités habituelles peuvent être reprises dans les 24 à 48 heures qui suivent la disparition de la fièvre, mais la plupart des patients ne récupèrent pas avant plusieurs jours.

La fièvre et les douleurs peuvent être traitées avec du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, tels que l’aspirine ou l’ibuprofène). À cause du risque de syndrome de Reye, les enfants et les adolescents (âgés de 18 ans et moins) ne doivent pas être traités par aspirine. Le paracétamol et l’ibuprofène peuvent être utilisés chez les enfants, si nécessaire. D’autres mesures identiques à celles qui ont été présentées pour le rhume, telles que les décongestionnants nasaux, peuvent soulager les symptômes.

Les médicaments antiviraux (oseltamivir, zanamivir, baloxavir marboxil et péramivir) sont utiles pour traiter les personnes atteintes de la grippe. Cependant, ces médicaments ne sont efficaces que s’ils sont pris durant les deux premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Les antiviraux réduisent la sévérité des symptômes, la durée de la fièvre et le délai de reprise des activités normales, mais seulement d’un jour ou deux. Leur efficacité est néanmoins établie chez certains patients.

Le ou les médicaments utilisés dépendent du type de virus de la grippe responsable de l’infection. L’oseltamivir et le baloxavir marboxil, administrés par voie orale, et le zanamivir, pris par inhalateur, sont efficaces contre les virus de la grippe de types A et B. L’oseltamivir peut être utilisé chez les enfants dès l’âge de 1 an. Le zanamivir peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 7 ans et plus, et le baloxavir peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus. Le péramivir est administré par voie intraveineuse (injection dans une veine) en une seule dose et peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus qui ne tolèrent pas les médicaments pris par voie orale ou par inhalateur.

En cas d’infection bactérienne, les médecins prescrivent des antibiotiques.