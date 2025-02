Häufige Ursachen für Kreuzschmerzen:

Verletzungen können bei alltäglichen Tätigkeiten auftreten (z. B. Dinge heben, Sport treiben, sich auf unerwartete Weise bewegen) oder durch Traumata wie etwa Stürze oder Autounfälle verursacht werden. Häufig werden mit bildgebenden Verfahren keine spezifischen verletzten Strukturen identifiziert, die Ärzte gehen jedoch davon aus, dass einige Muskeln und/oder Bänder betroffen sind.

Arthrose (eine durch Abnutzung entstandene Gelenkentzündung) führt dazu, dass der Knorpel zwischen den Facettengelenken beschädigt wird und sich Knochensporne (Osteophyten) bilden. Diese Störung geht teilweise auf eine altersbedingte Abnutzung zurück. Die wiederholte Belastung eines Gelenks oder einer Gelenkgruppe kann das Auftreten von Arthrose in diesem Bereich begünstigen. Die Bandscheiben zwischen den Wirbeln verschlechtern sich und die Zwischenräume zwischen den Wirbeln verengen sich, wodurch sich der Druck auf die Facettengelenke erhöht und es zu Entzündungen (Arthritis) und der Bildung von Knochenspornen in den Öffnungen für die Nervenwurzeln kommt. Bei einer starken Degeneration und dem Verlust der Bandscheibendicke können diese Osteophyten in den Öffnungen die Spinalnervenwurzeln zusammendrücken. All diese Veränderungen können zu Schmerzen und Steifheit im unteren Rücken führen.

Zu Kompressionsfrakturen der Wirbelkörper (Wirbelsäulenbrüchen) kommt es meist, wenn die Knochendichte aufgrund von Osteoporose abnimmt, vorwiegend im fortgeschrittenen Alter. Die Rückenwirbel werden von Osteoporose besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Kompressionsfrakturen der Wirbelkörper (die zu plötzlichen, starken Rückenschmerzen führen können) können von einer Kompression der Spinalnervenwurzeln begleitet sein, die chronische Rückenschmerzen verursachen kann. Die meisten Knochenbrüche aufgrund einer Osteoporose treten jedoch im oberen und mittleren Rückenbereich und nicht im Kreuz auf.

Ein Bandscheibenriss oder -vorfall kann Kreuzschmerzen verursachen. Eine Bandscheibe hat eine harte Außenschicht und einen weichen, gallertartigen Kern. Wenn eine Bandscheibe wiederholt von den Wirbeln darüber und darunter überlastet wird (etwa, wenn man sich zum Heben eines schweren Gegenstands nach vorne beugt), kann die Außenschicht reißen (rupturieren) und Schmerzen verursachen. Der Gallertkern der Bandscheibe wölbt sich durch den Riss nach außen (Vorfall). Diese Wulst kann die benachbarte Spinalnervenwurzel quetschen, reizen und sogar beschädigen, was zu weiteren Schmerzen und Symptomen in einem oder beiden Beinen führt. Ein Bandscheibenriss oder -vorfall im unteren Rückenbereich, der auf die Nerven drückt, ist auch eine häufige Ursache für ein Ischiassyndrom. Bildgebende Verfahren wie eine Magnetresonanztomografie (MRT) zeigen jedoch oft auch Bandscheibenvorfälle bei Menschen, die keine Symptome oder Probleme haben.

Bei einer lumbalen Spinalkanalstenose verengt sich der Spinalkanal in der Lendenwirbelsäule, der mittig durch die Wirbelsäule verläuft, und der das Rückenmark sowie das sich am unteren Ende weiter erstreckende Nervenbündel enthält. Bei älteren Menschen ist sie häufig der Grund für Kreuzschmerzen. Bei Menschen mit einer angeborenen Verengung des Spinalkanals kann sie bereits im mittleren Alter auftreten. Eine Spinalklappenstenose wird durch Erkrankungen wie Arthrose und Spondylolisthese verursacht. In seltenen Fällen ist eine Spinalkanalstenose bei der Osteodystrophia deformans zu sehen, die krankhaft gesteigerten Knochenumbau führt.

Eine Spinalkanalstenose kann ein Ischiassyndrom sowie Kreuzschmerzen hervorrufen.

Als Spondylolisthese (Wirbelgleiten) bezeichnet man die teilweise Verschiebung eines Lendenwirbels. Eine Form von Spondylolisthese kommt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (häufig bei Sportlern) vor, wenn eine Verletzung zu einer Fraktur in einem Teil eines Wirbels führt. Sind beide Seiten des Wirbels betroffen, kann er über den darunter liegenden Wirbel nach vorne rutschen. Spondylolisthese kann auch bei älteren Erwachsenen auftreten, ist dann aber meistens das Ergebnis einer degenerativen Erkrankung. Wenn es bei Erwachsenen zu einer Spondylolisthese kommt, haben sie auch ein höheres Risiko für eine lumbale Spinalkanalstenose.

Fibromyalgie ist eine häufige Ursache für Schmerzen in verschiedenen Bereichen des Körpers, auch im unteren Rücken. Diese Erkrankung ruft chronische, weit verbreitete (diffuse) Schmerzen in den Muskeln und anderem Weichteilgewebe um die Lendenwirbelsäule hervor. Fibromyalgie ist auch durch Schlafstörungen und Müdigkeit gekennzeichnet.