Fibromyalgie

In den meisten Fällen kommt es zu allgemeinen Schmerzen und Steifheit. Die Symptome können im ganzen Körper auftreten. Das gesamte Weichteilgewebe (Muskeln, Sehnen und Bänder) kann betroffen sein. Doch das Gewebe in Nacken, oberen Schultern, Brust, Rippenbogen, unterem Rücken, Oberschenkeln, Armen und den Bereichen um die Gelenke schmerzt besonders stark. In seltenen Fällen kommt es zu Schmerzen und Steifheit in den Unterschenkeln, Händen und Füßen. Die Symptome können periodisch auftreten (in Schüben) oder andauernd (chronisch) sein.

Die Schmerzen können sehr stark sein. In der Regel verstärken sie sich bei Müdigkeit, Anstrengung oder Überlastung. Bestimmte Muskelbereiche reagieren auf festen Fingerdruck oft sehr empfindlich. Diese Stellen nennt man Druckpunkte. Während der Schübe verspannen sich die Muskeln und können verkrampfen.

Viele betroffene Personen schlafen schlecht und sind nervös, manchmal auch depressiv oder angespannt. Müdigkeit und Erschöpfung sind typisch, ebenso geistige Probleme wie Konzentrationsschwierigkeiten und ein allgemeines Gefühl von geistiger Trübung. Viele Betroffene sind Perfektionisten oder Menschen vom Persönlichkeitstyp A. Es können auch Migräne oder Spannungskopfschmerzen, interstitielle Zystitis (eine Blasenerkrankung mit Schmerzen beim Wasserlassen) und Reizdarmsyndrom (mit einer Kombination aus Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen) auftreten. Betroffene empfinden manchmal ein Kribbeln, das normalerweise auf beiden Seiten des Körpers auftritt.

Die Symptome können durch andere Beschwerden wie entzündliche Arthritis (z. B. rheumatoide Arthritis) oder Schlafstörungen aufgrund einer obstruktiven Schlafapnoe oder von Depressionen verschlimmert werden.