Lumbale Spinalkanalstenose

Wenn die Schmerzlinderung bei Patienten mit einer lumbalen Stenose nicht wirksam ist, kann eine Operation erforderlich sein, um den Druck auf das Rückenmark und die Rückenmarksnerven zu verringern. Ein solcher chirurgischer Eingriff wird als lumbale Laminektomie bezeichnet. Bei diesem Verfahren wird ein kleiner Einschnitt in der Haut entlang der Lendenwirbelknochen vorgenommen. Die Muskeln werden auseinandergeschoben, und der Knochen wird freigelegt. Ein Teil der Wirbel, die sogenannte Lamina, wird entfernt, was das Rückenmark und die Rückenmarksnerven von dem Druck befreit. Wenn die Lamina in mehreren Wirbeln entfernt werden muss, können die Wirbel mit einem anderen Knochenstück verbunden werden. In manchen Fällen kann der Druck behoben werden, indem nur ein Loch in der Lamina angebracht, sie aber nicht vollständig entfernt wird. Dieses Verfahren wird lumbale Laminotomie genannt. Sowohl die lumbale Laminektomie als auch die lumbale Laminotomie können durch sehr kleine Schnitte durchgeführt werden, was die Genesung verkürzt.