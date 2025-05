Blaseninfektionen sind bei Männern seltener. Bei Männern ist eine bakterielle Infektion der Prostata eine häufige Ursache von wiederholten Episoden einer Blaseninfektion (Zystitis) und Urethritis. In der Blase können Antibiotika die Bakterien zwar schnell beseitigen, doch sind die meisten dieser Medikamente nicht in der Lage, so schnell in die Prostata einzudringen, um eine Infektion rasch zu heilen. In der Regel ist eine wochenlange Antibiotika-Behandlung erforderlich. Bakterien, die in der Prostata verbleiben, neigen daher dazu, die Blase erneut zu infizieren, wenn das Antibiotikum zu früh abgesetzt wird.