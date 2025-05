Niereninfektion

Nierenbeckenentzündungen (Pyelonephritis) sind bei Frauen häufiger als bei Männern. Die Escherichia coli, eine Bakterienart, die normalerweise im Dickdarm lebt, ist für rund 90 Prozent der Nierenbeckenentzündungen verantwortlich, ausgenommen stationäre Patienten in Kliniken oder Patienten in Pflegeheimen. Die Infektion steigt meistens aus dem Genitalbereich über die Harnröhre zur Blase und weiter durch die Harnleiter zu den Nieren auf. In gesunden Harnwegen verhindert der Harnfluss, dass die Infektion in die Nieren aufsteigt, weil er die Erreger ausspült; außerdem versperren die Harnleiter an ihrer Mündung in die Blase dem Urin den Weg nach oben. Physische Blockierungen (Obstruktionen), z. B. strukturelle Anomalien, Nierensteine, eine vergrößerte Prostata oder wenn Urin aus der Blase in die Harnleiter zurückfließt (Reflux), erhöhen jedoch das Risiko für eine Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis).

Auch während der Schwangerschaft besteht ein erhöhtes Risiko zu erkranken. In der Schwangerschaft drückt die vergrößerte Gebärmutter auf die Harnleiter, was zu einer gewissen Harnstauung führen kann. Auch das Risiko, dass der Urin aus der Blase in die Harnleiter zurückfließt, ist erhöht, weil sich die Harnleiter erweitern und die Muskelkontraktionen abnehmen, die den Urin durch die Harnleiter in die Blase transportieren.

Bei etwa 5 Prozent der Fälle können Infektionen anderer Körperbereiche über den Blutstrom in die Nieren gelangen. Eine Hautinfektion mit Staphylokokken kann sich beispielsweise über den Blutstrom in die Nieren ausbreiten.

Das Erkrankungsrisiko und das Ausmaß der Pyelonephritis ist bei Menschen mit Diabetes oder mit geschwächtem Immunsystem erhöht (weil die Fähigkeit des Körpers, gegen die Infektion anzukämpfen, verringert ist). Eine Pyelonephritis wird in der Regel durch Bakterien verursacht. Selten ist sie die Folge einer Tuberkulose-Infektion (eine seltene bakterielle Ursache der Pyelonephritis), Pilzinfektion oder viralen Infektion.

Einige Menschen entwickeln eine lange andauernde Infektion (chronische Pyelonephritis). Nahezu alle treten überwiegend bei Patienten mit erheblichen Anomalien auf, wie einer Harnwegsobstruktion, großen, hartnäckigen Nierensteinen oder der bei kleinen Kindern häufig auftretende Rückfluss von Urin aus der Blase in die Harnleiter. Bei Patienten mit chronischer Pyelonephritis können Bakterien in den Blutstrom gelangen, wodurch eine Entzündung der gegenüberliegenden Niere oder eines anderen Organs entstehen kann. Ebenfalls selten kann eine chronische Pyelonephritis die Nieren so schädigen, dass sie nicht mehr richtig funktionieren.