Was ist das Ischiassyndrom?

Was ist das Ischiassyndrom?

Beim Ischiassyndrom kommt es zu Schmerzen, die durch Druck auf den Ischiasnerv ausgelöst werden. Der Ischiasnerv ist der größte Nerv im Rücken. Er verläuft von der Lendenwirbelsäule der Hinterseite des Beins entlang. Alle Formen von Kreuzschmerzen können ein Ischiassyndrom auslösen.

Das Ischiassyndrom betrifft gewöhnlich nur eine Körperseite. Es kann zu Kribbeln oder Taubheit in einem Teil des Beins kommen. Ebenso können nagende oder stechende Schmerzen an der Hinterseite des Beins bis ins Knie oder sogar bis in den Fuß ausstrahlen. Wenn der Druck auf den Nerv anhält, kann dies zu einer dauerhaften Schwächung und zu Gefühllosigkeit im Bein führen.