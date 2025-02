Präventionsmaßnahmen

Unter Früherkennungs- bzw. Vorsorgeuntersuchungen versteht man die Untersuchung von Personen, die gefährdet sind, eine Krankheit zu bekommen, jedoch noch keine Symptome aufweisen (siehe auch Entscheidungen über medizinische Tests, Vorsorgeuntersuchungen). Durch das Screening kann der Arzt eine Erkrankung frühzeitig erkennen und die Behandlung frühzeitig beginnen. Eine frühzeitige Behandlung verhindert manchmal, dass Erkrankungen tödlich verlaufen. Krankheiten im Gebärmutterhals und im Darm können beispielsweise diagnostiziert und geheilt werden, bevor sie sich zu einer Krebserkrankung entwickeln.

Früherkennungsprogramme haben die Anzahl der aus bestimmten Krankheiten resultierenden Todesfälle stark reduziert. Die Anzahl der an Gebärmutterhalskrebs gestorbenen Amerikanerinnen – der häufigsten Todesursache unter US-Amerikanerinnen – ist beispielsweise seit 1955 um 75 % gesunken. Je nach Verfügbarkeit und Kosten des Früherkennungsprogramms und anderen Faktoren variiert der Rückgang jedoch von Region zu Region. Mit Früherkennungsmaßnahmen können außerdem Krankheiten diagnostiziert werden, die nicht heilbar sind, aber behandelt werden können, bevor sie allzu großen Schaden anrichten (z. B. Bluthochdruck).

Empfehlungen für Vorsorgeuntersuchungen werden normalerweise von Behörden oder Berufsverbänden herausgegeben und beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung. Unterschiedliche Organisationen können jedoch unterschiedliche Empfehlungen herausgeben. Es gibt mehrere Gründe für verschiedene Empfehlungen. Auch die besten Forschungsergebnisse sind nicht immer absolut schlüssig. Bei Empfehlungen für Vorsorgeuntersuchungen muss zudem berücksichtigt werden, welches Risiko und welcher Aufwand akzeptabel sind – Faktoren, die nicht mit Bestimmtheit vorhergesagt werden können. Daher werden die Entscheidungen über Vorsorgeuntersuchungen individuell getroffen. Die Patienten sollten Vorsorgeuntersuchungen mit ihrem Arzt besprechen, um zu bestimmen, was für sie am besten ist.

Wussten Sie ...

Man würde annehmen, dass jede Untersuchung, mit der eine schwere Erkrankung diagnostiziert werden kann, durchgeführt werden sollte. Vorsorgeuntersuchungen können große Vorteile bieten. Sie können jedoch auch Probleme verursachen. Die Ergebnisse von Vorsorgeuntersuchungen sind zum Beispiel manchmal positiv bei Personen, die gar nicht krank sind. In der Folge werden bei einigen dieser Personen zusätzliche Nachsorgeuntersuchungen und/oder Behandlungen durchgeführt, die unnötig, oft teuer und manchmal schmerzhaft oder gefährlich sind.

Manchmal werden bei einer Vorsorgeuntersuchung Auffälligkeiten aufgedeckt, die nicht behandelt werden können oder müssen. Prostatakrebs wächst beispielsweise oft so langsam, dass es bei einem älteren Mann unwahrscheinlich ist, dass sich der Krebs auf seine Gesundheit auswirkt, bevor er an einer anderen Todesursache stirbt. In solchen Fällen kann die Behandlung schlimmer als die Krankheit sein. Ein anderes Beispiel betrifft Ganzkörper-Computertomografie (CT) zur Krebsvorsorge. Diese Vorsorgeuntersuchung wird nicht empfohlen, da ihr Nutzen (z. B. Leben retten) die Risiken (z. B. Erkrankungen durch die Strahlenexposition, einschließlich Krebs) nicht überwiegt. Hinzu kommt, dass viele Menschen ängstlich werden könnten, sobald sie erfahren, dass sie eine ernste Krankheit haben könnten, und diese Angst kann sich wiederum auf die Gesundheit auswirken.

Aus diesen Gründen sind Früherkennungsmaßnahmen nur in den folgenden Fällen empfehlenswert:

Wenn bei der Person ein reales Krankheitsrisiko besteht

Wenn sich die Vorsorgeuntersuchung durch eine hohe Genauigkeit auszeichnet

Wenn die Krankheit bei einer Diagnose vor dem Auftreten von Symptomen wirksamer behandelt werden kann

Wenn der Nutzen angemessener Früherkennungsmaßnahmen relativ kostengünstig für die medizinische Versorgung ist

Einige Früherkennungsmaßnahmen (z. B. zur Diagnose von Gebärmutterhals- und Darmkrebs) werden bei Personen eines bestimmten Alters und Geschlechts empfohlen. Bei Personen mit erhöhtem Risiko aufgrund anderer Risikofaktoren können die Tests bereits in jüngeren Jahren, in kürzeren Abständen oder zusammen mit weiteren Tests empfohlen werden als für Personen mit durchschnittlichem Risiko. Einer Person mit Dickdarmkrebs in der Familie oder mit einer Krankheit, die das Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken (wie Colitis ulcerosa), erhöht, wird zum Beispiel empfohlen, sich häufiger einer Koloskopie zu unterziehen als Personen mit durchschnittlichem Risiko. Wenn eine Frau nahe Verwandte mit Brustkrebs hat (Familiengeschichte), kann zusätzlich zur Mammografie eine Vorsorgeuntersuchung auf Brustkrebs mit Magnetresonanztomografie (MRT) empfohlen werden.

Einige Früherkennungsmaßnahmen werden Personen mit bestimmten Störungen empfohlen. Personen mit Diabetes sollten beispielsweise mindestens einmal täglich ihre Füße auf Rötungen und Geschwüre untersuchen, die bei Nichtbehandlung zu schweren Infektionen und letztlich zur Amputation führen können.