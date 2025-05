Handgriffe, die Verschlucken lindern, retten oft Leben. Erwachsene verschlucken sich meist an Nahrung, wie einem großen, unzerkauten Stück Fleisch. Da die Schluckreflexe von Babys und Kleinkindern noch nicht voll entwickelt sind, können sie sich leicht an kleinen Gegenständen wie Erdnüssen und Bonbons verschlucken. Kinder, besonders Säuglinge, können sich an Ballons, Spielzeug, Geldstücken oder anderen ungenießbaren Objekten verschlucken, die sie in den Mund nehmen, sowie an Nahrung (besonders an abgerundeten, weichen Nahrungsmitteln wie Würstchen, runden Bonbons, Nüssen, Bohnen und Trauben).

Der Hustenanfall nach einem Verschlucken ist manchmal so stark, dass der Betroffene nicht um Hilfe rufen kann. Er greift sich dann vielleicht stattdessen an den Hals. Atmen und Sprechen werden schwach oder letztlich unmöglich. Es gibt eventuell schrille oder schnappende Geräusche und die Person kann blau anlaufen, einen Krampf haben oder bewusstlos werden.