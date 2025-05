Krebsvorbeugung

Karzinogene sind Stoffe, die das Krebsrisiko erhöhen. Manche Karzinogene, wie Asbest, Benzol und Abgase von Dieselmotoren, können am Arbeitsplatz vorhanden sein. Arbeitskräfte in Branchen, die bekannte Karzinogene anwenden, sollten angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, um den Kontakt zu vermeiden oder zu minimieren. Andere Karzinogene treten zuhause oder in der Umgebung auf. Zum Beispiel zerfallen radioaktive Elemente, die natürlich in der Erde vorkommen, zu radioaktivem Radon-Gas, das sich in den Häusern von Menschen sammeln kann, die in bestimmten Gebieten leben. Der Kontakt mit Radon erhöht das Risiko für Lungenkrebs, besonders bei Rauchern.

Das Hautkrebsrisiko kann sinken, wenn man direkte Sonneneinstrahlung meidet (insbesondere um die Mittagszeit). Es ist ebenfalls hilfreich, die Haut zu bedecken und durch Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 zu schützen, die sowohl gegen UV-A- und UV-B-Strahlen schützen, um das Hautkrebsrisiko zu senken.