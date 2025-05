Die Strahlentherapie kann möglicherweise Tumoren, die auf die Prostata beschränkt sind, sowie Tumoren, die bereits in die benachbarten Gewebe eingedrungen sind, heilen. Obgleich Krebs, der bereits in entferntere Organe gestreut hat (Fernmetastasen), nicht durch die Strahlentherapie geheilt werden kann, können dennoch durch Knochenmetastasen verursachte Schmerzen gelindert werden.

Die Strahlentherapie erfolgt manchmal nach der Operation, um das Gewebe rund um die Prostata zu behandeln, oder wenn nach der Operation ein erhöhter PSA-Spiegel im Blut festgestellt wird. PSA im Blut nach der Operation deutet darauf hin, dass die Operation nicht den ganzen Tumor entfernt hat.

Für viele Prostatakrebsstadien sind die 10-Jahre-Überlebensraten nach einer Strahlentherapie fast ebenso hoch wie nach einem chirurgischen Eingriff. Mehr als 90 Prozent der Männer mit einem auf das Organ beschränkten Prostatakrebs leben nach der Strahlentherapie mindestens noch 10 Jahre. Formen der Strahlentherapie:

Externe Strahlentherapie (zu Behandlung von Krebs innerhalb der Prostatadrüsen und bei vorhandenen Knochenmetastasen)

Radioaktive Implantate (zur Behandlung von Krebs mit niedrigem Risiko innerhalb der Prostatadrüsen, jedoch nicht bei vorhandenen Knochenmetastasen)

Radium-223-Dichlorid (ein intravenös verabreichtes Medikament, das zur Behandlung von Prostatakrebs und bereits vorliegenden Knochenmetastasen, jedoch nicht bei Krebs innerhalb der Prostatadrüsen eingesetzt wird)

Bei der externen Strahlentherapie werden mittels eines speziellen Geräts die Prostata und das umliegende Gewebe bestrahlt. Um das betroffene Gewebe besser sichtbar zu machen und die Strahlen präziser auf den Krebs zu fokussieren, wird in Verbindung mit diesem Verfahren häufig die Computertomographie (CT) eingesetzt. Dieses Verfahren wird als 3-dimensionale (3D)-konformale Strahlentherapie bezeichnet. Gewöhnlich erfolgt die Behandlung 7 bis 8 Wochen lang an 5 Tagen der Woche. Ein gewisser Grad an Erektionsstörung tritt in der Phase kurz nach der Strahlentherapie seltener auf als in der Phase kurz nach der Prostatektomie, liegt aber immerhin noch bei bis zu 40 Prozent. Die langfristigen Auswirkungen auf die erektile Funktion sind jedoch bei beiden Verfahren vergleichbar häufig. Inkontinenz als Folge der 3D-konformalen Strahlentherapie tritt nur selten auf. Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) und stereotaktische Strahlentherapie (SBRT) sind Abwandlungen der Standard-Strahlentherapie. Bei aggressiveren Krebserkrankungen verordnen die Ärzte zudem manchmal eine Hormontherapie, die zusätzlich zur Strahlentherapie bis zu 2 oder 3 Jahre lang verabreicht wird.

Eine Verengung der Harnröhre durch Narbenbildung und eine daraus resultierende Behinderung des Harnflusses (Harnröhrenstriktur) entwickelt sich bei rund 5–10 Prozent der Männer, die mit einer externen radioaktiven Bestrahlung behandelt wurden. Weitere gewöhnlich vorübergehende Nebenwirkungen sind Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, Blut im Urin, manchmal blutiger Durchfall, Strahlungsproktitis (Mastdarmreizung und Durchfall) sowie plötzlicher Stuhldrang. In seltenen Fällen entwickeln sich bei Männern Krebserkrankungen in den umliegenden Organen (Blase, Mastdarm), die durch eine Strahlentherapie verursacht werden.

Eine andere Form der externen Strahlentherapie ist die Protonentherapie. Dabei kommt eine andere Art von Strahlung zum Einsatz, die gezielter gegen die Krebszellen eingesetzt werden kann und dabei die gesunden Zellen umgeht. Die Protonentherapie bringt bei anderen Krebsarten erwiesenermaßen Vorteile, allerdings ist nicht klar, ob sie bei Prostatakrebs zu weniger Nebenwirkungen führt als die standardmäßige externe Strahlentherapie.

Zu den jüngsten Fortschritten bei der Strahlentherapie von Prostatakrebs zählen:

Platzierung von Markern um die Prostata, um die Zielausrichtung zu verbessern

Verwendung einer transrektalen Nadel, um Hydrogel-Abstandshalter in den Mastdarm zu platzieren, durch welche die toxischen Auswirkungen der Strahlung reduziert werden (diese Hydrogel-Abstandshalter werden letztlich aufgespalten und in das Gewebe resorbiert)

Aufteilung großer Strahlendosen und Verabreichung über eine kürzere Dauer (weniger Tage oder Wochen) als herkömmliche Bestrahlungen

Radioaktive Implantate können in die Prostata implantiert werden (Brachytherapie). Hierbei handelt es sich um sogenannte Seeds, kleine saatkornähnliche radioaktive Implantate. Die Seeds werden mit Hilfe kleiner Hohlnadeln durch die Haut zwischen Mastdarm und Hodensack direkt in der Prostatadrüse platziert. Der Eingriff wird mit Ultraschallbildgebung oder CT gesteuert. Die Brachytherapie nimmt weniger als 2 Stunden in Anspruch, erfordert keine wiederholten Behandlungen und kann mit einer Spinalanästhesie durchgeführt werden. Mittels der Brachytherapie können hohe Strahlendosen an die Prostata abgeben werden, wobei gesundes umliegendes Gewebe oft verschont bleibt und somit die Nebenwirkungen weitgehend reduziert werden. Sie kann jedoch bei bis zu 10 Prozent der Männer eine Verengung der Harnröhre zur Folge haben. Die Radioaktivität der Seeds nimmt im Laufe der Zeit ab. Die Seeds können später mit dem Urin ausgeschieden werden. Nach dem Eingriff sollte jeglicher engere Kontakt mit schwangeren Frauen und kleineren Kindern gemieden werden, da die Radioaktivität während einer gewissen Zeit nach dem Eingriff dem Fötus und kleineren Kinder Schaden zufügen kann. Die Heilungsraten in den folgenden 10 bis 15 Jahren nach der Brachytherapie sind ähnlich wie bei anderen Behandlungen. Bei aggressiveren Krebsarten wird manchmal eine Kombination mit externer radioaktiver Bestrahlung empfohlen. Vorübergehend eingesetzte Brachytherapie-Implantate stehen in manchen Zentren zur Verfügung. Hierfür ist eine Übernachtung im Krankenhaus erforderlich.

Radium-223-Dichlorid ist ein intravenös verabreichtes Medikament, das eine bestimmte Art von radioaktiver Strahlung abgibt (Alphastrahlung). Anders als bei Strahlentherapie und Brachytherapie erfolgt die Strahlung nicht zielgerichtet. Der Alphastrahler Radium-223-Dichlorid wird eher zur Behandlung von Knochenmetastasen bei Prostatakrebs als zur Behandlung von Prostatakrebs in der Prostatadrüse eingesetzt. Sobald Radium-223-Dichlorid in den Blutstrom gelangt, werden vom Krebs befallene Bereiche der Knochen lokalisiert, wo der Alphastrahler unterstützt, die Krebszellen zu zerstören. Die Substanz hat (anders als die Strahlentherapie oder Seeds) eine sehr kurze Reichweite und lagert sich bevorzugt dort ein, wo neue Knochenmasse entsteht, sodass umliegende Gewebe nur minimal geschädigt werden.