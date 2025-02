Anfangs verursacht Brustkrebs in der Regel keine Symptome. Am häufigsten wird er entdeckt, wenn die Frau selbst (oder ein Arzt) einen schmerzlosen Knoten in der Brust findet.

Einige Frauen mit Brustkrebs haben Brustschmerzen, aber Brustschmerzen können viele Ursachen haben und bedeuten in der Regel nicht, dass eine Frau Brustkrebs hat. Schmerzen ohne Knoten sind selten ein Anzeichen für Krebs.

Eine blutige Absonderung aus Brustwarzen, insbesondere nur aus einer Brust, kann ein Symptom für Brustkrebs sein.

Wenn eine Frau einen Knoten in der Brust hat, der nicht nach ein paar Tagen wieder verschwindet, oder eine blutige Absonderung aus Brustwarzen, sollte sie den Knoten von einem Arzt untersuchen lassen.

Ein Knoten in der Brust fühlt sich in der Regel deutlich anders an als das umliegende Brustgewebe. Ein potenziell bösartiger Knoten in der Brust ist oft eine feste, deutlich wahrnehmbare Verdickung, die in einer Brust, aber nicht in der anderen auftritt. Gutartige Knoten (z. B. Fibroadenome) können jedoch die gleichen Eigenschaften aufweisen. Verstreute, knotige Veränderungen in der Brust, besonders im oberen äußeren Bereich, deuten eher auf eine fibrozystische Veränderung hin.

Im Frühstadium ist der Knoten oft frei unter der Haut verschiebbar.

In fortgeschrittenen Stadien wächst der Knoten hingegen häufig an der Brustwand oder der Haut darüber fest. Dann ist der Knoten nicht mehr zu verschieben oder er kann nur mitsamt der Haut bewegt werden. Eine Frau kann überprüfen, ob ein Knoten mit dem umliegenden Gewebe verwachsen ist, indem sie ihre Arme über den Kopf hebt, während sie vor einem Spiegel steht. Liegt in einer Brust eine Krebserkrankung vor, die an die Brustwand oder der Haut festgewachsen ist, kann bei dieser Bewegung die Haut verzogen oder eingedellt aussehen bzw. eine Brust erscheint dann anders als die andere.

Bei fortgeschrittenem Krebs können geschwollene Beulen und eiternde Wunden auf der Haut sichtbar sein. Mitunter ist die Haut über dem Knoten schrumpelig und lederartig und sieht wie die Haut einer Orange aus (ohne orangefarben zu sein, sogenannte „Orangenhaut“).

Wenn sich der Krebs ausgebreitet hat, können sich die Lymphknoten wie harte, kleine Kugeln anfühlen, besonders in der Achselhöhle der betroffenen Seite. Die Lymphknoten können zusammenkleben oder an der Haut oder der Brustwand festkleben. Normalerweise sind sie höchstens etwas druckempfindlich. Vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle können auch aus anderen Gründen auftreten, wie z. B. bei einer Infektion.

Gelegentlich kommt es auch erst zu den ersten Symptomen, wenn der Krebs in andere Organe gestreut hat. Wenn der Brustkrebs z. B. in einen Knochen gestreut hat, kann dieser schmerzen oder schwächer werden, was zu Brüchen führt. Bei einer Streuung in die Lunge kann es zu Husten oder Atembeschwerden kommen.

Das erste Symptom von Morbus Paget der Mamille ist eine verkrustete oder schuppige entzündete Stelle an der Brustwarze oder Ausfluss aus der Brustwarze. Diese Veränderungen können harmlos erscheinen, sodass Frauen möglicherweise nicht glauben, dass sie einen Arzt aufsuchen müssen. Viele Frauen mit diesem Krebs haben auch einen Knoten in der Brust.

Beim entzündlichen Brustkrebs erscheint die Brust wie bei einer Infektion heiß, rot und geschwollen (eine Infektion liegt jedoch nicht vor). Die Haut kann schrumpelig und ledrig aussehen wie die einer Orange und Rillen aufweisen. Mitunter ist die Brustwarze nach innen gezogen. Häufig tritt Ausfluss aus der Brustwarze auf. Oft ist auch kein Knoten in der Brust tastbar, sondern die komplette Brust vergrößert.

Inflammatorischer Brustkrebs Bild MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY