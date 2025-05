Frühe (vorzeitige) Neugeborene

Hyperbilirubinämie: Frühgeburten neigen zur Ausbildung einer Hyperbilirubinämie. Bei einer Hyperbilirubinämie kann die Leber des Neugeborenen das Bilirubin (gelber Gallenfarbstoff, der durch den normalen Zerfall von roten Blutkörperchen entsteht) nur langsam aus dem Blut filtern. Daher sammelt sich das gelbe Pigment an, was eine Gelbfärbung der Haut und des weißen Teils der Augen verursacht (Gelbsucht). In den ersten Tagen nach der Geburt kommt es bei Frühgeburten häufig zu einer Gelbsucht. Sie hat in der Regel einen leichten Verlauf und bildet sich von selbst zurück, wenn das Neugeborene größere Mengen von Milch zu sich nehmen kann und häufiger Stuhlgang hat (Bilirubin wird durch Stuhlgang abtransportiert und sorgt für den anfänglich gelben Stuhl). In seltenen Fällen steigt die Bilirubinkonzentration im Blut so sehr an, dass sich eine chronische Bilirubinenzephalopathie (Kernikterus) entwickelt. Eine chronische Bilirubinenzephalopathie ist eine Form der Hirnschädigung, die mit Bilirubinablagerungen im Gehirn im Zusammenhang steht.