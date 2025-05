Uterusmyome

Eine Operation wird für Frauen in Betracht gezogen, die folgende Symptome aufweisen:

Myome, die schnell wachsen

Blutungen, die trotz Behandlung mit Medikamenten oder minimalinvasiven Verfahren anhalten oder wieder auftreten

Starke oder anhaltende Schmerzen

Große Myome, die Probleme verursachen, wie z. B. das Bedürfnis, häufig Wasser zu lassen, Verstopfung, Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs oder Blockierung der Harnwege

Myome, die bei Frauen, die schwanger werden möchten, Unfruchtbarkeit oder wiederholte Fehlgeburten verursacht haben

Mehrere Arten von Operationen können durchgeführt werden. Von der Größe, Anzahl und Position der Myome hängt ab, welcher operative Eingriff empfehlenswert ist. Bevor Frauen allerdings eine Entscheidung bezüglich der Behandlung treffen, sollten sie sich von ihrem Arzt über die Probleme aufklären lassen, die mit jeder Operation einhergehen können und über ihre Vorstellungen bezüglich einer Schwangerschaft in der Zukunft sprechen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Die Operation zur Behandlung von Myomen beinhaltet in der Regel eines der folgenden Verfahren:

Hysterektomie: Die Gebärmutter wird entfernt. Die Patientin kann mit ihrem Arzt besprechen, ob sie den Gebärmutterhals, die Eierstöcke und die Eileiter entfernen lassen möchte. Eine Hysterektomie ist die einzige dauerhafte Lösung bei Myomen. Allerdings können Frauen nach der Hysterektomie keine Kinder mehr bekommen. Deshalb wird die Hysterektomie nur bei Frauen durchgeführt, die nicht mehr schwanger werden möchten.

Myomektomie: Nur das Myom oder die Myome werden entfernt. Im Gegensatz zur Hysterektomie können Frauen, bei denen eine Myomektomie durchgeführt wurde, Kinder haben. Nach der Myomektomie können allerdings neue Myome wachsen, und etwa 25 Prozent der Frauen brauchen etwa 4 bis 8 Jahre später eine Hysterektomie.

Bei der Hysterektomie können Chirurgen auf eine der folgenden Methoden zurückgreifen:

Laparoskopie: Durch einen oder mehrere kleine Schnitte neben oder oberhalb des Nabels werden ein Beobachtungsschlauch (Laparoskop) und Operationsinstrumente eingeführt.

Laparotomie: Hierbei wird ein Schnitt in den Bauch mit einer Länge von mehreren Zentimetern gemacht.

Vaginale Hysterektomie: Die Gebärmutter wird durch die Scheide entfernt, manchmal unterstützt durch eine Laparoskopie. In der Scheide wird ein Schnitt vorgenommen. Ein Bauchschnitt ist nicht erforderlich.

Die Laparoskopie kann mithilfe eines Roboters durchgeführt werden. Der Roboter ist ein Gerät, das zur Kontrolle und Steuerung der Operationsinstrumente verwendet wird, die mit dem Laparoskop eingeführt werden. Das Laparoskop sendet ein dreidimensionales Bild aus dem Inneren des Körpers an eine Konsole. Die Chirurgen sitzen an einer Konsole, um sich dieses Bild anzusehen, und ein Computer übersetzt ihre Handbewegungen in präzise Bewegungen der chirurgischen Instrumente.

Bei der Myomektomie können Chirurgen Folgendes verwenden:

Hysteroskopie: Chirurgen führen ein teleskopähnliches, beleuchtetes Gerät (Hysteroskop) durch die Scheide in die Gebärmutter ein. Mithilfe von Instrumenten, die durch dieses Endoskop eingeführt werden, können Chirurgen das Gewebe zerschneiden und Myome auf der Innenseite der Gebärmutter entfernen.

Laparoskopie

Laparotomie

Laparoskopie und Hysteroskopie sind ambulante Verfahren, und die Heilung verläuft schneller als nach der Laparotomie. Allerdings ist in manchen Fällen das Entfernen von Myomen mithilfe der Laparoskopie oder Hysteroskopie schwierig oder unmöglich, z. B. wenn viele Myome vorhanden sind, wenn diese sehr groß sind oder wenn sie tief in die Gebärmutterwand eingebettet sind. In solchen Fällen führen die Ärzte eine Laparotomie durch.

Die Hysterektomie wird der Myomektomie vorgezogen oder kann aus mehreren Gründen erforderlich sein:

Die Frau wünscht sich keine weitere Schwangerschaft.

Nach der Myomektomie beginnen die Myome wieder zu wachsen.

Frauen leiden an Erkrankungen, die das Entfernen von Myomen erschweren. Zu diesen Erkrankungen zählen Endometriose und Vernarbungen in der Gebärmutter oder im Becken (Adhäsionen).

Eine Hysterektomie kann das Risiko für neue oder schlimmere Erkrankungen verringern, insbesondere, wenn eine Frau Risikofaktoren für eine bestimmte Erkrankung aufweist. Zu diesen Erkrankungen zählen Endometriose, Gebärmutterhalskrebs und Endometriumkarzinom (Krebs der Gebärmutterschleimhaut). Frauen mit Lynch-Syndrom haben beispielsweise ein erhöhtes Risiko für ein Endometriumkarzinom.

Andere Behandlungen sind unwirksam.

Bei einer Myomektomie oder Hysterektomie kann ein Verfahren durchgeführt werden, das als Morcellement bekannt ist. Bei diesem Verfahren schneiden die Chirurgen die Myome oder das Gebärmuttergewebe in kleine Stückchen, die durch einen kleineren Einschnitt entfernt werden können. In sehr seltenen Fällen haben Frauen mit Myomen einen nicht vermuteten und nicht diagnostizierten Gebärmutterkrebs. Wenn bei diesen Frauen ein Morcellement durchgeführt wird, können die Krebszellen in den Bauch und das Becken gestreut werden. In solchen Fällen kann sich Krebs an anderen Stellen entwickeln. Ärzte können mithilfe von chirurgischen Methoden verhindern, dass sich Gewebe ausbreitet, z. B. indem sie einen Beutel verwenden, um alle Teile des Myoms aufzufangen und aus dem Körper zu entfernen. Vor der Operation auf Myome sollten Frauen auf Gebärmutterkrebs untersucht werden, wenn sie besorgniserregende Symptome haben, und über das sehr geringe Risiko einer Ausbreitung von Krebszellen informiert werden, falls ein Morcellement durchgeführt wird.

Mit einer Radiofrequenzablation von Myomen während einer Hysteroskopie oder Laparoskopie werden nicht entfernt, sondern zerstört. Dabei führen Ärzte eine Nadel ein, die einen elektrischen Impuls oder Wärme in das Myom überträgt, mit dessen Hilfe der Myomkern zerstört wird. Nach diesen Behandlungen können sich die Myome erneut bilden. In solchen Fällen ist eine andere Behandlung oder eine Hysterektomie empfehlenswert.