Methoden zur assistierten Reproduktion (ARTs)

Die Stimulation der Eierstöcke: In der Regel werden verschiedene Arten von Medikamenten verabreicht, um die Eierstöcke der Frau zur Produktion von mehr als 1 Eizelle anzuregen. Letrozol, Clomifen und/oder humane Gonadotropine werden verwendet, um die Entwicklung von Ovarialfollikeln (Säckchen im Eierstock, die Eizellen enthalten) anzuregen. Oft wird ein Agonist oder Antagonist des Gonadotropin freisetzenden Hormons (GnRH) verabreicht, um den Eisprung zu verhindern, bis mehrere Eizellen herangereift sind. Dadurch reifen normalerweise viele Eizellen zugleich. Danach wird humanes Choriongonadotropin verabreicht, um den Eisprung anzuregen. Alternativ wird ein GnRH-Agonist zur Anregung des Eisprungs bei Frauen verwendet, die einem hohen Risiko für ein ovarielles Hyperstimulationssyndrom ausgesetzt sind. In einigen Fällen wird eine IVF mit einer Eizelle durchgeführt, die sich während des Menstruationszyklus normal entwickelt (d. h. ohne Fruchtbarkeitsmedikamente).

Befruchtung der Eier: In einem speziellen Fruchtbarkeitslabor werden die Eizellen zusammen mit den als am aktivsten ausgewählten Spermien in eine Kulturschale gegeben, damit eine Befruchtung erfolgen kann. Manchmal wird ein einzelner Samenstrang in jede Eizelle gespritzt (sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninjektion), insbesondere, wenn der männliche Partner Auffälligkeiten bei der Samenproduktion aufweist.