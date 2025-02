Vorzeitiger Blasensprung (Premature Rupture of Membranes, PROM)

Unter einem vorzeitigen Blasensprung wird das Auslaufen des den Fötus umgebenden Fruchtwassers vor dem Einsetzen der Wehen verstanden.

Nachdem die Blase gerissen ist, setzen gewöhnlich die Wehen kurz darauf ein.

Setzen die Wehen nicht innerhalb von 6 bis 12 Stunden ein, steigt das Risiko einer Infektion der Frau oder des Fötus.

Wenn die Wehen nicht kurz nach dem Blasensprung einsetzen und die Schwangerschaft bereits seit mindestens 34 Wochen andauert und die Lunge des Fötus voll ausgebildet ist, wird die Entbindung in der Regel künstlich eingeleitet.

Wenn die Schwangerschaft noch keine 34 Wochen andauert und die Lunge des Fötus noch nicht voll ausgebildet ist, wird die Frau gewöhnlich ins Krankenhaus eingeliefert und sorgfältig überwacht und erhält Kortikosteroide zur Ausbildung der Lunge des Fötus sowie Antibiotika, um etwaige Infektionen zu behandeln oder diesen vorzubeugen.

Wenn die Schwangerschaft noch keine 32 Wochen andauert, erhalten die betroffenen Frauen womöglich Magnesiumsulfat, um das Risiko einer Zerebralparese zu reduzieren.

Ein Blasensprung wird häufig als „Platzen der Fruchtblase“ bezeichnet. Wenn die Fruchtblase platzt, tritt die Flüssigkeit in der Blase (Fruchtwasser), die den Fötus umgibt, aus der Scheide aus. Diese Flüssigkeit kann tropfen oder in einem starken Strahl austreten. Sobald die Blase geplatzt ist, sollte die Frau ihren Arzt oder Geburtshelfer kontaktieren.

Wussten Sie ...

Die mit Flüssigkeit gefüllte Blase, die den Fötus umgibt, platzt normalerweise während der Geburtswehen. Auch bei normal verlaufenden Schwangerschaften platzt die Fruchtblase jedoch manchmal, bevor die Wehen einsetzen (vorzeitiger Blasensprung).

Ein PROM kann kurz vor dem Geburtstermin (in der 37. Schwangerschaftswoche oder später, was als voll ausgetragene Schwangerschaft bezeichnet wird) oder früher (vor der 37. Schwangerschaftswoche, was als früher vorzeitiger Blasensprung bezeichnet wird) erfolgen. Kommt es zu einem frühen vorzeitigen Blasensprung, erfolgt voraussichtlich auch die Entbindung zu früh (vorzeitig).

Ungeachtet dessen, wann ein vorzeitiger Blasensprung auftritt, besteht u. a. ein erhöhtes Risiko der folgenden Komplikationen:

Intraamniotische Infektion (Infektion der Fruchtblase, die den Fötus enthält) und Infektionen des Fötus

Ungünstige Geburtslage des Fötus

Vorzeitige Plazentalösung

Eine Infektion der Gebärmutter kann Fieber, starken oder übelriechenden Scheidenausfluss oder Bauchschmerzen verursachen.

Wenn ein vorzeitiger Blasensprung zu einer Frühgeburt führt, besteht bei dem Frühgeborenen ein erhöhtes Risiko für Folgendes:

Lungenerkrankungen

Blutungen im Gehirn

Möglicherweise Tod

Wenn Blutungen im Gehirn auftreten, entwickelt sich das Gehirn unter Umständen nicht richtig und verursacht Komplikationen, z. B. eine Zerebralparese.

Wenn die Schwangerschaft noch keine 24 Wochen andauert und die Fruchtblase platzt, können die Gliedmaße des Fötus fehlgebildet sein.

Nach dem Platzen der Fruchtblase setzen die Wehen gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden ein, wenn der Geburtstermin nahe bevorsteht. Platzt die Fruchtblase jedoch bereits zwischen der 32. und 34. Schwangerschaftswoche, kann es bis zu 4 Tage oder länger dauern, bis die Wehen einsetzen.

Diagnose eines vorzeitigen Blasensprungs Untersuchung der Scheide und des Gebärmutterhalses mithilfe eines Spekulums Mithilfe eines Spekulums werden die Scheidenwände gespreizt, der Arzt oder Geburtshelfer untersucht die Scheide und den Gebärmutterhals (den unteren Teil der Gebärmutter), um zu prüfen, ob die Fruchtblase geplatzt ist und abzuschätzen, wie weit sich der Gebärmutterhals geöffnet (geweitet) hat. Wenn Fruchtwasser aus der Scheide austritt, muss davon ausgegangen werden, dass die Fruchtblase geplatzt ist. Ärzte können weitere Tests durchführen (Untersuchung der Flüssigkeit auf einem Objektträger oder Überprüfung des pH-Werts). Wenn ein PROM diagnostiziert wird und der Fötus außerhalb der Gebärmutter überleben kann, wird die Frau in der Regel ins Krankenhaus eingewiesen, damit der Zustand des Fötus bestimmt werden kann.