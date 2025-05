Sehtrübung

Betroffene mit Warnzeichen sollten in der Regel sofort in die Notaufnahme gehen. Betroffene mit einer den ganzen Organismus betreffenden (systemischen) Erkrankung, die manchmal Schäden an der Netzhaut verursacht (zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck oder Sichelzellanämie), sollten so bald wie möglich den Augenarzt aufsuchen, am besten innerhalb weniger Tage. Wenn sich das Sehvermögen jedoch über Monate oder Jahre hinweg allmählich verschlechtert hat, jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt wurde und es auch keine Warnzeichen gibt, ist es harmlos, wenn man eine weitere Woche wartet.

Augenuntersuchungen sollten von einem Ophthalmologen oder Optiker durchgeführt werden. Ophthalmologen sind Mediziner, die auf die Beurteilung und Behandlung (chirurgisch und nicht-chirurgisch) aller Arten von Augenkrankheiten spezialisiert sind. Optiker sind Gesundheitsfachleute, die auf die Diagnose und Behandlung von Refraktionsfehlern (die durch das Verschreiben von Brillen oder Kontaktlinsen behandelt werden) spezialisiert sind. Dennoch können Optiker oft auch andere Arten von Augenkrankheiten diagnostizieren und den Patienten dann an einen Ophthalmologen zur Behandlung verweisen. Menschen, die Warnzeichen aufweisen, sollten einen Ophthalmologen zurate ziehen.